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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يوقع مذكرة تفاهم مع «محمد بن راشد للفضاء»

«أبوظبي للغة العربية» يوقع مذكرة تفاهم مع «محمد بن راشد للفضاء»
20 أكتوبر 2024 23:15

أبوظبي (الاتحاد)
وقع مركز أبوظبي للغة العربية مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك في إطار مبادراته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في القطاعات العلمية، وتفعيل الحوار الثقافي المعرفي. ووقع المذكرة من الجانبين سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك بمقر المركز في دبي.
سيعمل الطرفان، بموجب المذكرة التي تستمر ثلاث سنوات، على تعزيز التبادل والتعاون بين الجهتين، وتنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات التي تتعلق بمجالات عملهما، وإصدار كتاب يوثق تجربة مركز محمد بن راشد للفضاء التي رسخت مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال استكشاف الفضاء بإنجازات نوعية، ومهمات تخدم البشرية.

فرصة ثمينة
وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: "نثق في أن هذه الشراكة المميزة مع مركز محمد بن راشد للفضاء ستصب إيجاباً في مسيرة سعي مركز أبوظبي للغة العربية الدائم لدعم جهود استخدام اللغة العربية في التخصصات العلمية الحديثة، وتعزيز المحتوى العلمي باللغة العربية في مجالات التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها علوم الفضاء، بما يُمثل فرصةً ثمينة لتقريب هذه التجربة للأجيال الجديدة، وتعريفهم بما تتضمنه من تفاصيل علمية وإدارية ومنجزات فارقة تفتح آفاق خيالهم وقدراتهم".
ويرصد مركز أبوظبي للغة العربية، بموجب هذه المذكرة، تجربة الإمارات الفضائية، والتي أصبحت خامس قوة فضائية تصل إلى كوكب المريخ، وعاشر دولة تنجح في مهمات السير في الفضاء، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء.

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رؤية مشتركة 
في السياق ذاته، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء إن "التفاعل مع الجمهور ومشاركة بيانات ومستجدات مهماتنا باللغة العربية أولوية لدى مركز محمد بن راشد للفضاء. وتدعم الشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية التزامنا بالعمل على تعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء، وفهمها في العالم العربي".
وتابع: "من خلال تعزيز المحتوى العربي العلمي والتقني، يمكننا إلهام جيل جديد من الشباب العربي للتخصص في مختلف مجالات العلوم والإسهام في بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة". وأضاف "هذه الشراكة نتاج رؤيتنا المشتركة تجاه مجتمعنا، ودعمنا لحضور اللغة العربية في النقاشات العلمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجالَي استكشاف الفضاء، والثقافة".
إطار عمل
سيضع المركزان إطار عمل لتفعيل المشاركة التبادلية في فعالياتهما السنوية وأبرزها معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى جانب دراسة سبل التعاون في مجالات النشر والإنتاج الثقافي، وتعزيز المحتوى العلمي باللغة العربية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بين المركزين، وإقامة منصّة لعرض كتب مركز أبوظبي للغة العربية في مركز محمد بن راشد للفضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات العملية وتطوير الموارد البشرية، وتنظيم جدول للمشاركات الدولية المختلفة بين الجانبين.

مركز أبوظبي للغة العربية
مركز محمد بن راشد للفضاء
توقيع مذكرة تفاهم
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