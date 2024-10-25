الجمعة 25 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تختتم مشاركتها في «فرانكفورت للكتاب»

جانب من فعاليات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر
25 أكتوبر 2024 21:24

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أول منطقة حرة متخصصة في النشر على مستوى العالم، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 76 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والذي يُعتبر أحد أكبر المعارض العالمية في صناعة الكتاب.
جاءت المشاركة ضمن وفد إمارة الشارقة بهدف تعزيز التواصل بين الناشرين العرب والأوروبيين، وترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية للثقافة والابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والخدمات المميزة التي تقدمها المنطقة الحرة للعاملين في الصناعات الإبداعية.
خدمات متكاملة
استقطب جناح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، اهتماماً كبيراً من العاملين في مجالات النشر والطباعة والتوزيع في أوروبا والعالم، حيث عرضت المنطقة خدماتها التي تشمل تسهيلات تأسيس الأعمال والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى توفير مرافق متطورة تدعم الكتّاب، الناشرين، والمترجمين. كما بحثت، خلال مشاركتها، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين خبراء صناعة الكتاب من الإمارات والعالم، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الناجحة.

  • جانب من فعاليات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر
أخبار ذات صلة
«الشارقة للكتاب» عقدت 37 اجتماعاً في « معرض فرانكفورت»
«الناشرين الإماراتيين» تختتم مشاركتها بـ «فرانكفورت للكتاب 2024»

اجتماعات ثنائية
عقدت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع كبار الناشرين من مختلف أنحاء العالم، حيث جرى بحث سبل التوسع في أسواق الشرق الأوسط من خلال الشارقة، والاستفادة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة. وتركزت اللقاءات حول الخدمات المتطورة التي تقدمها المنطقة الحرة، والتي لديها ما يزيد على 11,487 رخصة نشطة و154 دولة، وتعمل في مجالات مختلفة ضمن الصناعات الإبداعية.
مركزعالمي 
أكد سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أن مشاركة مدينة الشارقة للنشر في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2024، جاءت ضمن رسالتها واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي رائد، تجسيداً لرؤية وتوجيهات الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.
وأضاف: «تعكس هذه المشاركة إيماننا بأهمية ترسيخ حضورنا في منظومة صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، سواء من خلال المبادرات الثقافية، والمؤتمرات والفعاليات الدولية المعنية بالنشر وصناعة الكتاب في أوروبا، حيث تواصلنا مع زوار معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أحد أكبر معارض الكتاب على مستوى العالم، واستعرضنا أمامهم خدماتنا ومرافقنا والتسهيلات التي نقدمها لجميع العاملين في قطاع الصناعات الإبداعية».

المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
علوم الدار
حاكم عجمان يعزي في وفاة عبدالله بن معضد الكتبي
اليوم 19:20
الممثل الأميركي أليك بالدوين أمام المحكمة (أرشيفية)
الترفيه
تطور جديد في محاكمة الممثل بالدوين في قضية مقتل مصورة
اليوم 22:09
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
الرياضة
أرتيتا يثير الشكوك حول ثلاثي «أرسنال»
اليوم 22:02
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
الرياضة
جوارديولا يؤكد غياب «الرباعي»
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©