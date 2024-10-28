الدنمارك تكشف عن الحاسوب الفائق للذكاء الاصطناعي "جيفيون"

أطلقت الدنمارك أول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة "إنفيديا" ومركز الابتكار الدنماركي للذكاء الاصطناعي.



يحمل هذا الحاسوب اسم "جيفيون"، ويتميز "جيفيون" بقدرات حوسبة عالية، ويعد الأقوى من نوعه في الدنمارك حيث يعتمد على 1528 وحدة معالجة متقدمة من نوع NVIDIA H100، ويستخدم تقنية شبكة NVIDIA Quantum-2 InfiniBand للاتصال السريع.





وتدير هذا الحاسوب شركة مركز الابتكار الدنماركي للذكاء الاصطناعي (DCAI)، التي تأسست بتمويل من مؤسسة نوفو نورديسك، وهي أغنى مؤسسة خيرية في العالم، وصندوق التصدير والاستثمار الدنماركي.







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شارك الملك فريدريك العاشر ومؤسس إنفيديا، جينسن هوانغ، في حفل التدشين الذي أقيم في كوبنهاغن. ويهدف "جيفيون" إلى تسريع الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، واكتشاف الأدوية، ودعم الشركات الناشئة والأبحاث العلمية، مما يجعله جزءاً من بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي تخدم المجتمع الدنماركي.





يمثل "جيفيون" خطوة مهمة نحو تمكين الدنمارك من تطوير حلول الذكاء الاصطناعي باستخدام مواردها الوطنية، مما يسهم في حماية ثقافتها ولغتها.





ومن المتوقع أن يساعد هذا الحاسوب في مواجهة تحديات عالمية تتعلق بالأمراض المعدية، والتغير المناخي، والأمن الغذائي.