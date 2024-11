أبوظبي للثقافة تكشف عن برنامج موسيقى أبوظبي الكلاسيكية

أبوظبي (وام)

أعلنت أبوظبي للثقافة، في إطار برنامجها السنوي المرتقب «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024»، عن مجموعة من العروض من توقيع فنانين عالميين مشهورين، والتي ستُقام بين نوفمبر 2024 ويناير 2025.

سيتضمن هذا البرنامج مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك الحفلات السيمفونية والليالي الموسيقيّة الحصريّة، لتحقيق تجربة استثنائية للجمهور من خلال مجموعة غنية ومتنوعة من العروض.

تتضمّن التشكيلة المرتقبة من عروض موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024:

أوركسترا سيول الفلهارمونية - 1: مع «ياب فان زفيدن» و«ساره تشانغ» يوم الخميس القادم، حيث «أوركسترا سيول الفلهارمونية» إحدى أفضل فرق الأوركسترا العالمية في آسيا، والتي تحلّ ضيفاً منتظماً على أهم دور الأوبرا وصالات الحفلات الموسيقية في جميع أنحاء العالم. تحطّ الأوركسترا المرموقة رحالها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أول حفل موسيقي لها، وتنضمّ إليها إحدى أعظم عازفات الكمان الحائزة على جوائز عالمية - الكورية الأميركية «سارة تشانغ».. وتحت قيادة المايسترو الهولندي البارز، عازف الكمان «ياب فان زفيدن»، ستقدم الأوركسترا مع «سارة تشانغ» كونشيرتو الكمان «سيبيليوس» بمفتاح D Minor في النصف الأول من الأمسية.

أما النصف الثاني، فستشهد «أوركسترا سيول الفلهارمونية» أداء سيمفونية «ديمتري شوستاكوفيتش» الشهيرة رقم 5 بمفتاح D Minor، التي تمّ عرضها للمرة الأولى عام 1937. تصوّر سيمفونية «شوستاكوفيتش» الخامسة الأزمات والراحة والانتصار من خلال أربع حركات ستبهر الجماهير بقطعة موسيقية مُفرحة ومُبهجة للحياة. ستتبع السيمفونية مسار نمو نفسيّ وفكريّ وأخلاقيّ لبطل القصة، من طفولته حتى قدرته على العثور على مكانةٍ في المجتمع.

ستعزف الأوركسترا أيضًا سيمفونية «بيتهوفن» رقم 5 بمفتاح C Minor، ما يبرز الوعي الذاتي لتأليف الموسيقى الذي اعتمده «شوستاكوفيتش».

كما تتضمن التشكيلة المرتقبة من عروض موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024 أوركسترا سيول الفلهارمونية - 2: مع «ياب فان زفيدن» و«إنمو يانغ» يوم 8 نوفمبر 2024.

بالإضافة إلى حفلها الأول، تقدم أبوظبي للثقافة، الحفل الثاني «لأوركسترا سيول الفلهارمونية» في العاصمة، ما سيثير حماس الجمهور. سينضم إلى الأوركسترا نجم الكمان الكوري الصاعد «إنمو يانغ». يتولى قيادة الأوركسترا «ياب فان زفيدن»، أحد أبرز قادة الفرق الموسيقية اليوم، حيث ستعزف الأوركسترا في القسم الأول من الأمسية إحدى أكثر القطع الموسيقية براعةً ضمن المؤلفات الكلاسيكية: كونشيرتو الكمان لبروخ من عام 1868، ويعد هذا الكونشيرتو حتى يومنا ربما الأكثر شهرة واحتفاءً بين كونشيرتوات الكمان في العالم.

كما تستضيف أبوظبي للثقافة، بالتعاون مع شركتي «ماك جلوبال» و«ميرال»، عرضًا حصرياً لعازف البيانو العالمي الشهير «لانغ لانغ»، لتقديم عرض موسيقي فريد من نوعه من إنتاج «والت ديزني».

سيتوقع الجمهور استماع الأغاني الأكثر شعبيةً من إنتاج «ديزني» مع لمسات «لانغ لانغ» على الموسيقى التصويرية من الأغاني المفضلة الخالدة مثل Someday My Prince Will Come من فيلم «سنو وايت والأقزام السبعة»، وأغنية Let it Go المعاصرة من فيلم «فروزن». سيرافق عازف البيانو أوركسترا كاملة لعرضٍ تمّ إعادة تصوّره حديثاً.