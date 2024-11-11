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التعليم والمعرفة

مركز «المستقبل» يشارك في «الشارقة للكتاب» بـ16 إصداراً جديداً

شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب
11 نوفمبر 2024 19:19

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» بأبوظبي، في الدورة الـ43 لمعرض «الشارقة الدولي للكتاب»، بشكل أكثر تميزاً، بالنظر إلى تنوع وتعدد الإصدارات المُتاحة في جناحه، ومن بينها 16 إصداراً جديداً، تشمل 13 كتاباً جديداً، وعددين جديدين من دورية «اتجاهات الأحداث» ومجلة «اتجاهات آسيوية»، ودراسة جديدة في إطار سلسلة «دراسات خاصة».
يُضاف إلى ذلك، باقي منتجات وإصدارات المركز الأخرى، مثل: «دراسات المستقبل»، و«تقديرات المستقبل»، و«آراء المستقبل»، و«ملفات المستقبل»، و«رؤى عالمية»، و«مؤشرات المستقبل»، و«إنفوجرافيك المستقبل»، و«نقاشات المستقبل»، وغيرها.
تتمثل الإصدارات الصادرة حديثاً عن مركز «المستقبل» ضمن سلسلة «كتب المستقبل» في 9 كتب جديدة، ناقشت موضوعات مختلفة ومتنوعة، ما بين تنظيم الإخوان، والتغير المناخي وحروب المستقبل في أفريقيا، والتحولات في الاقتصاد العالمي، والقدرات البحرية في آسيا، وصعود الجنوب العالمي، والبيانات الضخمة، وتطور الإعلام.  

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