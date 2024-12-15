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التعليم والمعرفة

محمد المنصوري يتحدى الإعاقة ويتألق موسيقياً

محمد المنصوري يتحدى الإعاقة ويتألق موسيقياً
16 ديسمبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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لفت محمد المنصوري أنظار جمهور مهرجان الظفرة للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، بعزفه الاحترافي على آلة الأورغ مقطوعات شهيرة للموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، والملحن الإسباني كريستوبال د موراليس. وتأتي مشاركة المنصوري، ضمن جهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، من أجل إبراز مواهب طلابها وعرضها للجمهور، والإسهام في دمجهم بالمجتمع، وتوفير السبل والإمكانات، التي تسهل حياتهم بشكل طبيعي أسوة بأقرانهم في المجتمع.
وعلى الرغم من إعاقة المنصوري، إلا أنها لم تقف حائلاً بينه وبين النجاح والإبداع في مجالات عدة، فهو يشارك في عزف الموسيقى، تلك الموهبة التي عمل على تطويرها خلال العامين الماضيين، حتى أصبح عازفاً متمكناً يؤدي مقطوعات لأشهر الموسيقيين في العالم. ويتمتع المنصوري بمواهب أخرى بالإضافة إلى العزف، فهو متميز في مجال تصميم الجبائر الطبية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي مكنته من حصد جائزة المركز الأول في التصميم ثلاثي الأبعاد عن مشروعه المبتكر الذي قدمه في مدينة العين خلال «ماراثون تكنولوجيا المعلومات 2023». وتشارك مؤسسة زايد العليا في مهرجان الظفرة للكتاب 2024، بعرض مجموعة من إنتاج منتسبيها في الورش المختلفة، مثل الحقائب القماشية المطرزة، والأدوات الفخارية، واللوحات الفنية، إلى جانب مشاركتهم في عمل أطراف اصطناعية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

محمد المنصوري
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