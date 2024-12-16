اكتشاف 230 نوعاً جديداً من الكائنات بمنطقة نهر الميكونج

أظهر تقرير جديد صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة، أن باحثين اكتشفوا في منطقة نهر الميكونج في جنوب شرق آسيا، خلال العام الماضي، أكثر من 230 نوعا جديدا من الحيوانات والنباتات التي لم تسجل من قبل.

وتمكن مئات العلماء العاملين في كمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام، من اكتشاف 173 نوعاً من النباتات الوعائية، و26 نوعاً من الزواحف، و17 نوعاً من البرمائيات، و15 نوعاً من الأسماك، وثلاثة أنواع من الثدييات.





وبهذا الاكتشاف، يصل العدد الاجمالي للأنواع التي تم اكتشافها على ضفاف نهر الميكونج منذ عام 1997 إلى 3623 نوعاً.



ومن بين أغرب اكتشافات العام الماضي كان السحلية المتنكرة، كما تم اكتشاف نوع من القنافذ الشعرية أو "الخفاش الأرضي" الذي يتميز بفراء ناعم وأنياب حادة، وقد تم تسميته باللغة الفيتنامية بـ "ما كا رونج"، إضافة إلى اكتشاف نوع من الأوركيد بدون أوراق، والذي يعتقد أنه مهدد بسبب الاستغلال المفرط.

وقال ستيفان زيجلر، خبير الصندوق العالمي للطبيعة في آسيا، إنه رغم أن هذه الأنواع تم تحديدها من قبل العلماء لأول مرة العام الماضي، إلا أنها كانت تعيش لآلاف السنين في المواطن الفريدة لمنطقة الميكونج.





من جهته دعا الصندوق العالمي للطبيعة، وهي منظمة غير حكومية دولية مقرها في سويسرا، حكومات المنطقة إلى ضمان حماية هذه الأنواع النادرة وموائلها في ظل الاستغلال البشري المتزايد.