شاعران من السعودية والكويت يتأهلان في أولى حلقات «المنكوس»

أبوظبي (وام) أسفرت منافسات الحلقة المباشرة الأولى من برنامج «المنكوس» بموسمه الرابع مساء أمس، عن تأهل الشاعرين راشد آل جميان المري من المملكة العربية السعودية وسلطان المري من الكويت.يُعد «المنكوس» البرنامج الشعري الأول من نوعه والمتخصص بلحن المنكوس، أحد أبرز الفنون الإماراتية والخليجية التراثية المرتبطة بألحان الشعر النبطي، ويقام البرنامج بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية. واستهلت الحلقة الأولى من برنامج «المنكوس» بلوحة فنية جمعت بين الصوت العذب والتراث، ثم رحّبت مقدمة البرنامج العنود بدر بالحضور والمشاهدين ولجنة التحكيم، التي ضمت محمد بن مِشيط المري، وشايع العيّافي، وحمود جلوي، ومتعب بن كروّز المري.

وأكد محمد بن مِشيط المري أن البرنامج أحيا فن «المنكوس» وأعاد توهجه بين الشباب، فيما أوضح حمود جلوي أن جمال الصوت، وإتقان اللحن، وقوة النفس، إلى جانب التجديد والإبداع، هي أبرز معايير فارس «المنكوس». من جانبه، أشار شايع العيّافي إلى تزايد اهتمام الشباب بهذا الفن، موضحاً أن وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس الخاصة أظهرت تفاعلاً كبيراً مع الموسم الرابع للبرنامج، فيما أكد متعب بن كروّز المري أن المنافسة هذا الموسم قوية وجميع المشاركين يتمتعون بمواهب استثنائية. وقد أسفرت نتائج درجات لجنة التحكيم عن تأهّل راشد آل جميان المري من السعودية بعد حصوله على 57 درجة، وسلطان المري من الكويت الذي حقق 55 درجة، وجاءت بقية النتائج بحصول سالم اليامي، ومرضي فهد آل سويدان من السعودية على 54 درجة لكل منهما، بينما نال كل من أسامة بن عوضه آل جابر المري من السعودية، وحمد سالم بن ملهي المزروعي من الإمارات 53 درجة.

وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج «المنكوس» حاسماً في تأهّل اثنين من المتسابقين الذين لم يتمكّنوا من التأهل مباشرة، حيث تُتاح للجمهور فرصة دعم نجومهم المفضلين لضمان استمرارهم في المنافسة، والتي تضم 18 متسابقاً في البرنامج عبر خمس مراحل رئيسة تنتهي بالإعلان عن الفائز بلقب «فارس المنكوس».

