«شتاء صندوق الوطن» يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

أبوظبي (وام)

احتفى المشاركون في برنامج شتاء صندوق الوطن، ضمن فعاليات يومه الرابع بـ«اليوم العالمي للغة العربية» من خلال برنامج «لغة القرآن الكريم».

وتعرف طلاب وطالبات المدارس المشاركون في البرنامج، خلال هذه الفعالية على أهمية اللغة العربية كلغة عالمية، باعتبارها من اللغات الأهم حول العالم، فيما تم تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والوطنية والرياضية والزراعية، فضلاً عن العرض المسرحي «كتاب الأمنيات».

وتحظى أنشطة شتاء صندوق الوطن، التي يشارك فيها ما يزيد على 5000 من أبناء وبنات الإمارات من طلاب 18 مدرسة و5 مراكز إبداعية تابعة لوزارة الثقافة، إضافة إلى المراكز الشبابية، بثقة وتقدير قطاع كبير من أولياء الأمور، إذ ركزت على تعزيز الهوية الوطنية، وضمت برامج تتعلق بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين الشباب، وتحمل كل برامج وأنشطة شتاء صندوق الوطن شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة».

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن البرنامج احتفى أمس باليوم العالمي للغة العربية من خلال تعريف المشاركين كافة في مختلف مقرات البرنامج في إمارات الدولة كافة بقيمة وأهمية اللغة العربية كلغة عالمية، تستطيع استيعاب مختلف المواهب والتعبير عن الابتكارات والإبداعات، مشيراً إلى أن برنامج «لغة القرآن الكريم» يهدف لتعزيز قيمة اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة، وذلك على مدى أسبوع كامل.

وعبّر عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهدته فعاليات شتاء صندوق الوطن التي تحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في مقراته كافة في أبوظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين.

وأشاد بجهود كل الجهات المشاركة في شتاء صندوق الوطن، وجهود المدرسين والمدربين والخبراء والكتاب والمبدعين المشاركين في جميع الأنشطة.

وذكر أن صندوق الوطن استطلع رأي عدد كبير من الطلبة المشاركين وأولياء الأمور والمدربين المشاركين، تضمنت أسئلة حول التنظيم والمحتوى المقدم ونوعية الأنشطة ومدة البرنامج، وجاءت النتائج إيجابية فيما يتعلق بالأنشطة التي ركزت على الهوية ولغة القرآن.

من جانبها، عبرت الإعلامية والكاتبة المزن الحميري عن سعادتها بالمشاركة في شتاء صندوق الوطن لكونه فرصة للقاء أجيال المستقبل من طلاب وطالبات المدارس الإماراتية، والحوار معهم حول الأحلام والطموحات التي تحمل الكثير من الأمل.

وقالت إيمان فاتن، إحدى المواهب المشاركة في برنامج شتاء صندوق الوطن، إن مشاركتها كانت فرصة لها ولكل زميلاتها لصقل موهبتهن في الإلقاء والكتابة، إضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات الأخرى، مؤكدة أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات يعد فرصة لتكوين صداقات جديدة، وتبادل الأفكار، والتعارف والحوار، بعيداً عن الدروس الصفية خلال الفصل الدراسي.

من ناحيتهم، أشاد عدد كبير من أولياء أمور الطلاب، بجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في تعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن ودعم معاليه للجهود كافة الرامية إلى تفعيل قدراتهم، وتمكينهم من المستقبل، وتشجيع ورعاية الموهوبين منهم.