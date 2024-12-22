الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف» تعلن تفاصيل «لمّه» العائلية

من فعالية «لـمّـه» في دورة سابقة (من المصدر)
23 ديسمبر 2024 01:18

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية» تختتم الدورة العلمية التثقيفية للعاملين بالمساجد
كهرباء الشارقة تنفذ القائمة الثالثة لمبادرة ترشيد المنازل

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن تنظيم الدورة الخامسة من فعالية «لــمّـه» العائلية السنوية، خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر 2024 في متحف الشارقة للآثار، وتعد الفعالية، التي تنتظرها العائلات بشغف، فرصة مثالية للاستمتاع ببرنامج ثقافي وتعليمي مميز يدمج بين الفنون والتاريخ في بيئة تفاعلية ملهمة، ولإثراء المحتوى الثقافي والتعليمي ونشر الوعي بأهمية المتاحف.
تستهدف الفعالية جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، مقدمة لهم مزيجاً غنياً من الأنشطة الثقافية المتحفية والتعليمية والترفيهية، حيث أصبحت «لــمّــه» جزءاً من استراتيجية هيئة الشارقة للمتاحف، وجهودها لتكون المتاحف دوماً مساحات ثقافية وتعليمية ديناميكية.
تاريخ وثقافة
تجمع الفعالية بين العروض والأنشطة المميزة لجميع متاحف «الهيئة» في برنامج واحد، حيث يمكن للزوار التفاعل مع تاريخ وثقافة الشارقة بطرق مبتكرة، فمن متحف الشارقة للآثار، يكتشف الزوار ورش عمل شائقة، مثل ترميم الفخار والطباعة على الطين، بالإضافة إلى جلسات سرد القصص التي تنقلهم إلى عصور تاريخية قديمة.
كما يمكن للزوار استكشاف فنون وعلوم الحضارة الإسلامية من خلال الأنشطة المقدمة من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بما في ذلك ورش العمل حول الزخارف التقليدية وتعريفات إبداعية في علم الفلك، ويمكن لعشاق الفن إطلاق العنان لإبداعهم مع متحف الشارقة للفنون، عبر ورش عمل تركز على مزج الألوان لإنشاء مناظر طبيعية حيوية وفن الألوان المضيئة الفريد لتجارب ليلية.
قصص وحِرف
يُبرز مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري التراث الساحلي للشارقة، من خلال ورش عملية تتيح للأطفال تصميم مشغولات ذات طابع بحري والتعرف على التجارة البحرية القديمة من خلال بناء نماذج مصغرة للقوارب.
فيما، يقدم متحف الشارقة العلمي ورش عمل تتيح للأطفال صنع سيارات صاروخية تعمل بالطاقة الهوائية باستخدام مواد معاد تدويرها، أما متحف المحطة للأطفال فيقدم قصصاً وحِرفاً مستوحاة من تاريخ الطيران في الشارقة، كما تُشارك متاحف أخرى، بما في ذلك حصن خورفكان وبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي ومتحف الشارقة للتراث، بورش عمل تتضمن تزيين الفخار وتصميم المزهريات الزجاجية وتزيين الأكواب التقليدية، ما يضمن للمشاركين والحاضرين تجربة متنوعة وغنية.
عروض حية
إلى جانب ورش العمل، تشهد فعالية «لــمّــه» العائلية عروضاً للموسيقى الحية، وأركاناً للحكايات، وسينما في الهواء الطلق، وألعاباً تفاعلية، وعربات طعام شهية، كما تضفي الشخصيتان المحبوبتان «عليا» و«حمدان» أجواءً مميزة من خلال ظهور خاص، وتوزيع البالونات، وأنشطة مناسبة للعائلات.
وتؤكد الفعالية شموليتها وحرصها على تطوير تجربة الزائر، وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تُقدم إدارة التعلم التابعة لـ«الهيئة» برامج مجتمعية وورش عمل مخصصة للكبار وللأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن مشاركة الجميع والاستمتاع بما تقدمه «الهيئة».
عالم الآثار
توفر هيئة الشارقة للمتاحف للزوار استكشاف معرض «رحلة الاكتشافات»، المقام في متحف الشارقة للآثار، وهو معرض تفاعلي فريد موجه للأطفال، يحيي تجربة غامرة في عالم الآثار، تشمل أنشطة عملية، مثل التنقيب الافتراضي، وارتداء أزياء علماء الآثار، مما يعزز فضولهم حول التراث الثقافي، ويستمر المعرض حتى 18 مايو 2025.

هيئة الشارقة للمتاحف
الشارقة
متحف الشارقة للآثار
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
23 ديسمبر 2024
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشيل
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
23 ديسمبر 2024
جانب من توزيع المساعدات في محافظة شبوة اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
23 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©