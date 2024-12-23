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التعليم والمعرفة

عمر ياغي الفائز بجائزة نوابغ العرب.. إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية

عمر ياغي الفائز بجائزة نوابغ العرب
23 ديسمبر 2024 12:12

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فوز البروفيسور عمر ياغي من الأردن، بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء الشبكية.

قدّم البروفيسور عمر ياغي، أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، إسهامات استثنائية في مجال الكيمياء الشبكية. 

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وُلِد عمر ياغي في الأردن عام 1965. وأسهمت ابتكاراته في تطوير تطبيقات رائدة لمواجهة تحديات الطاقة، والمياه، والبيئة.

نشر أكثر من 300 بحث علمي. وحظيت أعماله بأكثر من 250.000 استشهاد علمي مما يعكس تأثيره العميق في علوم المواد وتطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل.

 

تعتبر إسهاماته رائدة وثورية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث طور أساليب مبتكرة لربط الوحدات الجزيئية لتشكيل هياكل مفتوحة عبر روابط قوية أدت أبحاثه وابتكاراته إلى المساهمة في تطوير مواد متقدمة مثل الأطر الفلزية العضوية (MOFS) والأطر العضوية التساهمية (COFS).

تتميز هذه المواد بتطبيقاتها الواسعة التي تشمل التقاط الكربون، إنتاج الطاقة النظيفة، استخلاص المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، مما يجعلها أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

يعتبر البروفيسور عمر ياغي رئداً في مجال الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، وهو علم يهتم بربط كتل البناء الجزيئية معًا بواسطة روابط قوية لإنشاء أطر مفتوحة يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
الأردن
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