«الحدائق السحرية» و«المكتبة المسائية» دعوة مفتوحة للخيال

الشارقة (الاتحاد)

يُعيد «بيت الحكمة» بالشارقة إحياء عالم الخيال الذي رسمه الكاتب الإنجليزي لويس كارول في قصته الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» من خلال فعالية «الحدائق السحرية»، التي تستمر يومياً حتى 29 ديسمبر الجاري.

أما فعالية «المكتبة المسائية» فتوفر فرصة للاستمتاع بالقراءة الخارجية في أجواء شتوية هادئة.

منذ دخول الزوار إلى فعالية «الحدائق السحرية»، يشاركون في أنشطة مستوحاة من تفاصيل قصة أليس.

ومن خلال فعالية «حفلة الشاي المجنونة»، يتعرف الصغار على عالم صانع القبعات وأسراره الخفية.

أما الشباب، فإنهم يشاركون في تحديات أخرى تأخذهم إلى أعماق عوالم القصة.

وتفتح فعالية «المكتبة المسائية» نافذة هادئة على عالم القراءة في الهواء الطلق، حيث يمكن للزوار الاطلاع على الروايات والقصص والكتب المخصصة للأطفال والكبار.

وفي فعالية «الحدائق السحرية»، يجد الزوار فرصة للاستراحة وتناول الطعام والمشروبات.

كما تتوزع الأنشطة الترفيهية في عدة مواقع من الحديقة الخارجية لبيت الحكمة، منها «لعبة الكروكيه» التي تُعيد أحد أشهر مشاهد القصة.