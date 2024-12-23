الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الحدائق السحرية» و«المكتبة المسائية» دعوة مفتوحة للخيال

«الحدائق السحرية» و«المكتبة المسائية» دعوة مفتوحة للخيال
24 ديسمبر 2024 00:54

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة
الإمارات: ملتزمون ببناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة

يُعيد «بيت الحكمة» بالشارقة إحياء عالم الخيال الذي رسمه الكاتب الإنجليزي لويس كارول في قصته الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» من خلال فعالية «الحدائق السحرية»، التي تستمر يومياً حتى 29 ديسمبر الجاري.
أما فعالية «المكتبة المسائية» فتوفر فرصة للاستمتاع بالقراءة الخارجية في أجواء شتوية هادئة.
منذ دخول الزوار إلى فعالية «الحدائق السحرية»، يشاركون في أنشطة مستوحاة من تفاصيل قصة أليس.
ومن خلال فعالية «حفلة الشاي المجنونة»، يتعرف الصغار على عالم صانع القبعات وأسراره الخفية.
أما الشباب، فإنهم يشاركون في تحديات أخرى تأخذهم إلى أعماق عوالم القصة.
وتفتح فعالية «المكتبة المسائية» نافذة هادئة على عالم القراءة في الهواء الطلق، حيث يمكن للزوار الاطلاع على الروايات والقصص والكتب المخصصة للأطفال والكبار.
وفي فعالية «الحدائق السحرية»، يجد الزوار فرصة للاستراحة وتناول الطعام والمشروبات.
كما تتوزع الأنشطة الترفيهية في عدة مواقع من الحديقة الخارجية لبيت الحكمة، منها «لعبة الكروكيه» التي تُعيد أحد أشهر مشاهد القصة.

الإمارات
بيت الحكمة
الشارقة
أليس في بلاد العجائب
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
دعم الإمارات أسهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تدعم إعادة تشغيل المخابز في غزة
24 ديسمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: ماسك لن يصبح رئيساً لأميركا
24 ديسمبر 2024
جنود أوكرانيون في دونيتسك يستعدون لإطلاق قذيفة هاون (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على بلدتين.. وأوكرانيا تسقط 47 مسيّرة
24 ديسمبر 2024
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تدعو إلى تسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
24 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©