انطلاق الدورة الثانية عشرة من «الشارقة للمسرح الكشفي»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، انطلقت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة.

حضر حفل الافتتاح عبدالله العويس رئيس الدائرة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، واللواء عبدالله سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة.

إثراء الساحة المسرحية

وجرت فعاليات الافتتاح في الفناء الأمامي لمقر مفوضية كشافة الشارقة، وفي موقع صُمم في شكل دائري بحيث يماثل المخيم الكشفي، واستهل الحفل بكلمة مفوضية كشافة الشارقة وقدمها اللواء عبدالله سعيد السويدي، الذي رفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية وداعم المسرح والمسرحيين. وقال السويدي، إن مهرجان المسرح الكشفي يترجم حرص إمارة المعارف والعلوم والفنون على تمكين أجيال الغد من الوسائل والمهارات التي تساعدهم في تعزيز خبراتهم وقدراتهم، وتفتح أمامهم السبل لارتياد أفضل الآفاق في المستقبل، مستعرضاً المسيرة المضيئة للمهرجان، وكيف أسهم في إثراء الساحة المسرحية المحلية بالعديد من المواهب الواعدة.

جوائز

وفي ختام العروض قامت لجنة التحكيم التي تضم الدكتور محمد يوسف، ومجدي محفوظ، وأحمد البدري، بتوزيع الجوائز اليومية، حيث نال محمد شنبه جائزة أحسن ممثل عن دوره في مسرحية «سبعة وجوه للحياة» لفريق كشافة الشارقة (ج)، وتقاسمها مع كل من حمد علي إبراهيم عن دوره في مسرحية «الأحلام» لفريق مفوضية كشافة الشارقة (أ)، وخالد رحمت عن دوره في مسرحية «الفخارة» لفريق جامعة الشارقة، وإسحاق يوسف عن دوره في مسرحية «باريستا» لفريق جوالة الجامعة القاسمية (ه)، فيما نال فيصل موسى جائزة أفضل مسامر عن دوره في «الفخارة» التي نالت أيضاً جائزة أفضل معالجة مسرحية، بينما فازت مسرحية «باريستا» بجائزة أفضل فكرة مسرحية.

أربعة عروض

شهد الحضور في اليوم الأول أربعة عروض قصيرة تشاركت الفرق الكشفية في تأليفها وتجسيدها، وجاءت تباعاً بعناوين «سبعة وجوه للحياة»، و«الأحلام»، و«الفخارة»، و«باريستا»، وتطرقت مضامينها إلى قضايا متنوعة، منتهية إلى عِبر وحكم تحض على التحلي بالعدل والتواضع واحترام الآخر، وتجنب تزييف الحقائق، والحرص على إنجاز العمل، واستخدام الوسائل التكنولوجية على نحو ينفع الناس.