روايات عربية حصدت جوائز 2024 الأدبية

أحمد عاطف (القاهرة)

برز خلال عام 2024 العديد من الأعمال الروائية المتميزة التي تنافست على الجوائز الأدبية العربية الكبرى، وتميزت الروايات الفائزة بتنوع الأفكار وأساليب السرد، والشخصيات المؤثرة، وكذلك تنوعت فئات العمال بين الشعرية والسير والتاريخية والواقعية بأساليب متميزة.

الروائية ريم بسيوني فازت بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب في الدورة الثامنة عشرة، عن رواية «الحلواني ثلاثية الفاطميين»، والتي تناقش فترة مهمة وغامضة من تاريخ مصر خلال عصر الدولة الفاطمية وبناء القاهرة. وقالت بسيوني لـ«الاتحاد» إنها ركزت في العمل على الإنسان والمكان الذي ينتمي إليه، واستعرضت شخصيات مهمة مثل جوهر الصقلي وبدر الجمالي، الذي يعتبر مجدد القاهرة الفاطمية، بالإضافة إلى عرض دخول صلاح الدين الأيوبي إلى مصر بصفته وزيراً للخليفة.

وفازت رواية «قناع بلون السماء»، للكاتب باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2024 في دورتها السابعة عشرة «البوكر»، وتستعرض الرواية من منظور عميق، التحديات والصراعات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها، وتمزج بين الواقع والخيال، وتُبرز الصراع النفسي لشخصياتها التي تحاول إيجاد الهوية في عالم مليء بالضغوط السياسية والاجتماعية.

وحصدت رواية «ميكروفون كاتم للصوت» للروائي اللبناني محمد طرزي جائزة نجيب محفوظ للأدب للعام 2024، ويتناول الكاتب قضايا مجتمعه وتحدياته من خلال شخصية شاب نشأ في بيئة قاسية ومعاناة من البطالة، متناولاً موضوعات، مثل الهجرة غير الشرعية وخيانة المهربين، فضلاً عن التناقضات الداخلية في المجتمع. وقال طرزي لـ«الاتحاد» إنه ركز على تصوير الواقع الاجتماعي بشكل واقعي، ولم يهدف إلى تقديم الأمل أو اليأس، بل تسليط الضوء على فترة زمنية مظلمة في مدينة تمثل جزءاً من الواقع الأوسع.

ونالت 3 أعمال روائية جائزة كتارا للرواية العربية في الدورة العاشرة، الأولى «سبع رسائل إلى أم كلثوم» للكاتب علاء حليحل، يتناول فيها العلاقة بين الفن والمجتمع من خلال شاب يمر بتجارب حياتية معقدة ويستعرض خلالها تأثير شخصية أم كلثوم على حياته ومشاعره. كما ذهبت الجائزة أيضاً إلى رواية «ميكروفون كاتم للصوت» للروائي محمد طَرزي، بالإضافة إلى رواية «بيادق ونياشين» للروائي يوسف حسين والتي تتناول الصراعات بأبعادها الإنسانية والسياسية، وتتميز بأسلوب سردي مكثف يتنقل بين أبعاد زمنية ومكانية عدة.