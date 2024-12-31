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التعليم والمعرفة

إغلاق التسجيل في برنامج الزمالات والمنح بـ«اللوفر أبوظبي» 10 يناير

البرنامج مُصمَّم لتشجيع البحوث الرائدة (من المصدر)
1 يناير 2025 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل برنامج الزمالات والمنح التابع لمتحف اللوفر أبوظبي، استقبال طلبات التسجيل على أن يُغلق باب التقديم يوم 10 يناير 2025، ويدعم البرنامج المُصمَّم بهدف تشجيع البحوث الرائدة، كلاً من العلماء والمتخصصين في مجال المتاحف في استكشاف مجالات رئيسة مثل تاريخ الفن، ودراسات المتاحف، ودراسات المقتنيات الفنية، وعلم التراث.
يُذكر أن هذا البرنامج - القائم على ثلاثة محاور موضوعية هي: التاريخ العالمي للمتاحف ومجموعات المقتنيات، وانتشار الأنماط الفنية والصور والنصوص، والمواد الثمينة وطرق التبادل التجاري - يستهدف الارتقاء بالمنح الدراسية التاريخية الفنية، وتدشين مبادرات تعاونية على المستويَين الإقليمي والعالمي.
وسيستفيد المشاركون في إطار هذا البرنامج من إمكانية الوصول إلى مرافق البحث المتطورة في متحف اللوفر أبوظبي، بما في ذلك مركز الموارد، والمكتبة، ومركز الحفظ، والمختبر العلمي، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، لتحليل المواد الفنية.
كما سيتضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل، وإصدار عدد من المنشورات على مدار السنوات الخمس الأولى لتحفيز الحوار وتبادل المعرفة حول مجموعات مقتنيات المتحف وموضوعاته.
ويقدم برنامج الزمالات والمنح، الذي انطلق في عام 2024، فرصاً بحثية قصيرة وطويلة الأجل، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الشريكة، وهو ما يمثل بداية جهد مستمر لدعم المجتمع الفني وتمكينه.

اللوفر أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
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