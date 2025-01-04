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"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنوياً لدعم وسائل الإعلام في كندا

"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنويا لدعم وسائل الإعلام في كندا
4 يناير 2025 11:56

أعلنت شركة "جوجل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، الجمعة، عن تخصيص 100 مليون دولار سنويا، لدعم وسائل الإعلام الكندية، مقابل توزيع محتواها على منصاتها الرقمية.
وأكدت الشركة، أنها حولت المبلغ إلى "تجمع الصحافة الكندية"، وهي منظمة غير ربحية يديرها ناشرون مستقلون وهيئات بث مستقلة.
وأوضحت الجمعية، في بيان سابق، أنها ستبدأ توزيع الشريحة الأولى من هذه الأموال بحلول نهاية يناير 2025 على الشركات الإعلامية التي شاركت جوجل محتواها أو أعادت استخدامه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار اتفاق أُبرم في نوفمبر 2023، بين جوجل والسلطات الكندية، يُلزم الشركة بتخصيص 100 مليون دولار سنويا لدعم قطاع الإعلام الكندي، وفقا لإطار تنظيمي جديد يفرض مساهمات مالية على الشركات الرقمية الكبرى مقابل توزيع الأخبار والمحتوى الإعلامي على منصاتها.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن "قانون الأخبار على الإنترنت" في كندا، الذي يُلزم المنصات الرقمية الكبرى، بإبرام اتفاقيات تجارية مع المؤسسات الإعلامية المحلية لضمان حقوق النشر والاستخدام العادل للمحتوى الإخباري.

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