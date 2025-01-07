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التعليم والمعرفة

"إنفيديا" تدرب الروبوتات والسيارات

"إنفيديا" تدرب الروبوتات والسيارات
7 يناير 2025 13:00

كشفت شركة إنفيديا أمس الاثنين عن منتجات جديدة منها تكنولوجيا تعمل بالذكاء الاصطناعي لتدريب الروبوتات والسيارات بشكل أفضل ورقائق ألعاب متطورة وأول جهاز كمبيوتر مكتبي لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر (سي.إي.إس) السنوي في لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية.

وقدم جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لإنفيديا شرحاً عن كيفية عمل ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة على دمج التقنيات التي تشغل شرائح الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للمستهلكين.


كما كشف عما تسميه إنفيديا نماذج الأساس (كوزموس) التي تولد مقاطع مصورة واقعية يمكن استخدامها لتدريب الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة بتكلفة أقل بكثير من استخدام البيانات التقليدية.


وأعلن هوانج كذلك إنتاج شرائح ألعاب جديدة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (بلاك ويل) من إنفيديا، والتي ساعدت في تعزيز مبيعاتها المتعلقة بمراكز البيانات.

وتمنح الرقائق، التي تطلق عليها إنفيديا اسم سلسلة (آر.تي.إكس 50)، ألعاب الفيديو رسومات تشبه الأفلام يمكنها أن تجعل الصور تبدو أكثر واقعية، كما يمكن للرقائق الجديدة أن تساعد مطوري الألعاب على إنشاء وجوه أكثر دقة للأشخاص الذي يظهرون في الألعاب.

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وعرض هوانج كذلك أول جهاز كمبيوتر مكتبي لإنفيديا، وهو مصمم بالأساس لمبرمجي الكمبيوتر وليس للمستهلكين العاديين.



المصدر: وكالات
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السيارات
الروبوتات
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