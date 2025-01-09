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إيلون ماسك: عصر البيانات الحقيقية في الذكاء الاصطناعي يوشك على النهاية

إيلون ماسك: عصر البيانات الحقيقية في الذكاء الاصطناعي يوشك على النهاية
9 يناير 2025 12:10

صرّح الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة xAI للذكاء الاصطناعي، أن قطاع الذكاء الاصطناعي استنفد تقريبًا كافة البيانات الحقيقية المتاحة لتدريب النماذج الذكية.
جاء ذلك خلال محادثة مباشرة مع مارك بن، رئيس شركة Stagwell، عبر منصة X مساء الأربعاء.

وأوضح ماسك أن هذا الوضع تحقق في العام الماضي، مضيفًا أن الحل يكمن في الاعتماد على البيانات الاصطناعية التي يتم إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها، مما يسمح لهذه النماذج بتعلم ذاتي وتطوير مستمر.

أقرأ أيضاً.. إيلون ماسك يتوقع عدد الروبوتات بحلول 2040

 

 

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وأشار ماسك إلى أن شركات كبرى، مثل مايكروسوفت وميتا وأوبن إيه آي وأنتروبيك، بدأت بالفعل في استخدام البيانات الاصطناعية لتدريب نماذجها الرائدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يوفّر تكاليف التطوير. فعلى سبيل المثال، ذكرت شركة Writer أن نموذجها Palmyra X 004 كلف 700,000 دولار فقط لتطويره باستخدام بيانات اصطناعية بالكامل، مقارنة بنحو 4.6 مليون دولار للنماذج التقليدية.

ورغم المزايا، مثل خفض التكاليف، حذر الخبراء من مخاطر محتملة. قد يؤدي الاعتماد على البيانات الاصطناعية إلى "انهيار النماذج"، حيث تصبح أقل إبداعًا وأكثر تحيّزًا، مما يضر بجودة وفعالية نتائجها.

المصدر: وكالات
أوبن إي آي
ميتا
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
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