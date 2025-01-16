الخميس 16 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الذكاء الاصطناعي يفك شيفرة أصوات الطيور المهاجرة

الذكاء الاصطناعي يفك شيفرة أصوات الطيور المهاجرة
16 يناير 2025 10:56

يشهد علم دراسة هجرة الطيور تحولًا جذريًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الآلي التي تتيح للعلماء تحليل كميات هائلة من البيانات الصوتية بدقة وسرعة لم تكن ممكنة في السابق.

وفقًا لتقرير نشرته مجلة "MIT Technology Review" بتاريخ 18 ديسمبر 2024، أصبحت هذه الأدوات قادرة على تحديد أصوات الطيور المهاجرة أثناء الليل وتصنيفها، مما يساعد الباحثين على فهم أنماط الهجرة والتعامل مع التحديات البيئية التي تهدد حياة الطيور.

 

 

اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة


التحديات السابقة في دراسة هجرة الطيور





 

في الماضي، كانت دراسة هجرة الطيور تعتمد بشكل أساسي على تقنيات مثل الرادار الذي يكشف عن الكتلة الحيوية للطيور المهاجرة، أو أجهزة التتبع التي تُثبت على الطيور لتحديد مساراتها. لكن هذه الوسائل كانت مكلفة ومحدودة في قدرتها على تقديم بيانات تفصيلية عن الأنواع الفردية.

مع ذلك، كان لدى العلماء حلم قديم باستخدام التسجيلات الصوتية لتحديد أنواع الطيور المهاجرة، ولكن هذا الحلم واجه صعوبات تقنية كبيرة. تسجيل أصوات الطيور كان ممكنًا، لكن تحليل هذه التسجيلات كان مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً بسبب كثرة الضوضاء وصعوبة تمييز الأصوات.


 

 

 

 

 


برنامج BirdVoxDetect.. التحول الكبير في فهم هجرة الطيور



التقدم الحقيقي جاء مع تطوير برنامج "BirdVoxDetect"، وهو ثمرة تعاون بين جامعة نيويورك ومعمل كورنيل لعلم الطيور ومؤسسات بحثية أخرى.

أخبار ذات صلة
هل يتفوق "O3" على البشر؟ قفزة جديدة تُعيد تعريف الذكاء الاصطناعي
أبل تنضم إلى تحالف لتطوير تقنيات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد

يستخدم البرنامج الذكاء الاصطناعي للتعرف على أصوات الطيور وتصنيفها حتى عندما تكون الأصوات قصيرة للغاية أو مغمورة بضوضاء الخلفية. وقد ساهمت هذه التقنية في تحقيق قفزة نوعية، حيث تمكن العلماء من تحليل آلاف الساعات من التسجيلات بسهولة وتحديد الأنواع المختلفة بدقة.





 التقنية الجديدة في دراسة الطيور المهاجرة 





خلال موسم هجرة واحد، تمكن البرنامج من تحليل أكثر من 6,600 ساعة من التسجيلات الصوتية واكتشاف أكثر من 230,000 نداء طيران ليلي للطيور. وأظهرت النتائج أن البيانات الصوتية لا تقل فعالية عن بيانات الرادار في تقدير أعداد الطيور المهاجرة، مع توفير تفاصيل إضافية عن الأنواع المختلفة.


اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يساعد في الحفاظ على الحشرات


الذكاء الاصطناعي وحماية الطيور



إلى جانب تحسين فهم هجرة الطيور، تسهم هذه التقنيات في جهود الحماية البيئية. على سبيل المثال، تساعد البيانات على تنفيذ مبادرات مثل "إطفاء الأضواء"، التي تشجع المباني العالية على إطفاء أنوارها ليلاً لتقليل اصطدام الطيور بناطحات السحاب. كما تفتح التقنيات الجديدة المجال لاستخدام أنظمة مشابهة في مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك الأماكن التي تفتقر إلى وسائل المراقبة التقليدية.

 

 





دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الطيور وسط التهديدات البيئية




يرى الخبراء أن هذه التطورات تمثل بداية حقبة جديدة في دراسة هجرة الطيور. مع تزايد التهديدات التي تواجه الطيور والكائنات المهاجرة الأخرى بسبب تغير المناخ والبنية التحتية البشرية، توفر علم الصوتيات الحيوية أدوات فعالة تسهم في الحفاظ على هذه الكائنات وتحسين الجهود العالمية لحمايتها.

المصدر: وكالات
العلماء
البيئة
الهجرة
الذكاء الاصطناعي
هجرة الطيور
الطيور
الذكاء
الأصوات
آخر الأخبار
رافينيا ويامال.. «السلاح الفتّاك» في برشلونة
الرياضة
رافينيا ويامال.. «السلاح الفتّاك» في برشلونة
اليوم 12:23
أرتيتا رداً على حظوظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: نحن كذلك
الرياضة
أرتيتا رداً على حظوظ أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي: نحن كذلك
اليوم 12:22
فريتس يتبرع بجائزة «أستراليا المفتوحة» لضحايا حرائق لوس أنجلوس
الرياضة
فريتس يتبرع بجائزة «أستراليا المفتوحة» لضحايا حرائق لوس أنجلوس
اليوم 12:21
انطلاق صاروخ "نيو جلين" التابع لشركة الفضاء "بلو أوريجين" للمرة الأولى
التعليم والمعرفة
انطلاق صاروخ "نيو جلين" التابع لشركة الفضاء "بلو أوريجين" للمرة الأولى
اليوم 12:16
بوستيكوجلو: توتنهام «الصورة سلبية»!
الرياضة
بوستيكوجلو: توتنهام «الصورة سلبية»!
اليوم 12:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©