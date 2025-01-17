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التعليم والمعرفة

أسرار المخطوطات في «مركز جمعة الماجد»

أسرار المخطوطات في «مركز جمعة الماجد»
18 يناير 2025 02:13

دبي (الاتحاد)

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نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، يوم أمس الأول الخميس، محاضرة عن بُعد بعنوان «من أسرار المخطوطات: كيف تكشف الباليوجرافيا عن ماضي الحضارة العربية والإسلامية؟»، قدّمها الدكتور محمد حسن، الباحث في الخطوط العربية والإسلامية، بحضور نخبة من المهتمين بمجال التراث العربي الإسلامي.
تناول الدكتور محمد حسن في المحاضرة طبيعة، ومفهوم مصطلح «الباليوجرافيا»، الذي يختص بدراسة المخطوطات القديمة، وتحليلها لفهم تطور الكتابة والخطوط العربية والإسلامية عبر الزمن. وتحدث عن مستويات فهم الباليوجرافيا، والتي قسّمها إلى أربعة مستويات. كما استعرض المناهج البحثية المستخدمة في هذا المجال، مثل التحليل اللغوي والفني، وكيفية تطبيقها على المخطوطات التاريخية.
كذلك، تطرّق إلى أهمية الدراسات القرآنية في فهم تطور الخط العربي، حيث تُعد المخطوطات القرآنية من أقدم وأهم المصادر التي تساهم في تتبُّع مراحل تطور الخطوط العربية. وفي ختام المحاضرة، ركز على أهمية الدراسات المستقبلية في الباليوجرافيا، مؤكّداً دور التكنولوجيا الحديثة في تسهيل دراسة المخطوطات وحفظ التراث.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
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