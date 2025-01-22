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ترامب يطلق أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ

ترامب يطلق أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ
22 يناير 2025 09:46

أعلنت ثلاث شركات تكنولوجية كبرى الثلاثاء أنها ستتحد فيما بينها وتستثمر 500 مليار دولار لتنمية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.


وسيتم تشكيل الشراكة الجديدة، التي تحمل اسم "ستارجيت"، من قبل "أوبن إي آي" وأوراكل وسوفت بنك. وظهر كل من الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي، سام ألتمان، وماسايوشي سون من سوفت بنك، ولاري إليسون رئيس مجلس إدارة أوراكل في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس دونالد ترامب للإعلان عن الشراكة التي وصفها ترامب بأنها "أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ".

 

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وقال ترامب إن هذا المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة، مضيفاً: "هذا الاستثمار الكبير يمثل إعلاناً واضحاً عن الثقة في إمكانات أميركا تحت رئيس جديد".

وأوضحت الشركات أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد استثمار 100 مليار دولار.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعزيز الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير فوائد اقتصادية كبيرة للعالم ككل.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الذكاء الاصطناعي
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