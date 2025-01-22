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التعليم والمعرفة

"سامسونج" تقدم تحديث واجهة One UI 7 لهواتف Galaxy S بميزات ذكاء اصطناعي

مميزات جديدة في هاتف "Galaxy s 25" الجديد من سامسونج
22 يناير 2025 15:22

تصدرت شركة سامسونج جالكسي، مشهد تكنولوجيا الهواتف خلال العام الماضي، ومنذ بداية 2025، عادت بقوة إلى السوق عن طريق العديد من المزايا الفائقة من خلال سلسلة هواتف Galaxy s 25 .وكشفت بعض التقارير عن إصدار سامسونج لبعض مزايا الذكاء الاصطناعي الفائقة، من خلال سلسلة هواتف Galaxy s 25.
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من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتفها خلال حدث Unpacked، المنتظر انطلاقه اليوم.
وأعلنت شركة سامسونج رسميًا عن الجدول الزمني لتحديث One UI 7. وأكدت "سامسونج" أن جميع أجهزة سلسلة Galaxy S المتوافقة يجب أن تتلقى تحديث One UI 7 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

 ويمكننا أن نتوقع اكتمال الطرح بحلول 31 مارس 2025. ومن المرجح أن يأتي تأكيد رسمي للجدول الزمني الدقيق للإصدار لجميع هواتف Galaxy الذكية خلال حدث Galaxy Unpacked  اليوم 22 يناير.

تحديث One UI 7 الجديد:
 صرّحت سامسونج بأن برنامج الإصدار التجريبي لـ One UI 7 هو الأكثر نجاحًا حتى الآن، حيث تم إنهاء الإصدار الأول من النسخة التجريبية في نصف الوقت الذي استغرقه الإصدار التجريبي لـ One UI 6. وأكدت الشركة أن التعليقات الأكثر شيوعًا تمحورت حول تحسين التصميم وزيادة سهولة الاستخدام. وفق موقع "Extremetech".

  • مميزات جديدة في هاتف

     ميزات جديدة رائعة:
    تعمل سامسونج على تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي حيث يوفر التحديث الجديد ميزات جديدة رائعة.
     يقدم تحديث One UI 7 ميزة جديدة تسمى Now Bar وهي عبارة عن شريط تحديث ديناميكي على شكل حبة دواء على شاشة القفل يشبه Dynamic Island من "أبل".

     ميزة "Now Bar " يمكنك استخدامها في التحكم في تشغيل الموسيقى والمؤقتات وغيرها من التطبيقات.



  • ميزات ذكاء اصطناعي إضافية في هاتف

    يتضمن التحديث أيضًا لوحة إعدادات سريعة مُعاد تصميمها وأيقونات تطبيقات جديدة.

    بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نظام التشغيل تعديلات دقيقة مختلفة لواجهة المستخدم في جميع أنحاء النظام، بما في ذلك واجهة تطبيق الكاميرا المحدثة، ولأول مرة، درج تطبيقات عمودي.
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    وابتكرت شركة سامسونج العديد من المزايا الفائقة من خلال سلسلة هواتف Galaxy s 25 والتي تتميز بالعديد من الخصائص الفريدة بما يجعلها الأفضل من إصداراتها السابقة Galaxy S 24 بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الفائقة.

    ومن المقرر أن يأتي تأكيد رسمي للجدول الزمني الدقيق للإصدار لجميع هواتف Galaxy الذكية خلال حدث Galaxy Unpacked.

     

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سامسونج للإلكترونيات
الذكاء الاصطناعي
الهواتف الذكية
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