"سامسونج" تقدم تحديث واجهة One UI 7 لهواتف Galaxy S بميزات ذكاء اصطناعي

تصدرت شركة سامسونج جالكسي، مشهد تكنولوجيا الهواتف خلال العام الماضي، ومنذ بداية 2025، عادت بقوة إلى السوق عن طريق العديد من المزايا الفائقة من خلال سلسلة هواتف Galaxy s 25 .وكشفت بعض التقارير عن إصدار سامسونج لبعض مزايا الذكاء الاصطناعي الفائقة، من خلال سلسلة هواتف Galaxy s 25.

اقرأ أيضاً.."سامسونج" تتصدر قمة مبيعات الهواتف الذكية في العالم.

من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج المزيد من التفاصيل حول سلسلة هواتفها خلال حدث Unpacked، المنتظر انطلاقه اليوم.

وأعلنت شركة سامسونج رسميًا عن الجدول الزمني لتحديث One UI 7. وأكدت "سامسونج" أن جميع أجهزة سلسلة Galaxy S المتوافقة يجب أن تتلقى تحديث One UI 7 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025.

ويمكننا أن نتوقع اكتمال الطرح بحلول 31 مارس 2025. ومن المرجح أن يأتي تأكيد رسمي للجدول الزمني الدقيق للإصدار لجميع هواتف Galaxy الذكية خلال حدث Galaxy Unpacked اليوم 22 يناير.



تحديث One UI 7 الجديد:

صرّحت سامسونج بأن برنامج الإصدار التجريبي لـ One UI 7 هو الأكثر نجاحًا حتى الآن، حيث تم إنهاء الإصدار الأول من النسخة التجريبية في نصف الوقت الذي استغرقه الإصدار التجريبي لـ One UI 6. وأكدت الشركة أن التعليقات الأكثر شيوعًا تمحورت حول تحسين التصميم وزيادة سهولة الاستخدام. وفق موقع "Extremetech".



ميزات جديدة رائعة:

تعمل سامسونج على تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي حيث يوفر التحديث الجديد ميزات جديدة رائعة.

يقدم تحديث One UI 7 ميزة جديدة تسمى Now Bar وهي عبارة عن شريط تحديث ديناميكي على شكل حبة دواء على شاشة القفل يشبه Dynamic Island من "أبل". ميزة "Now Bar " يمكنك استخدامها في التحكم في تشغيل الموسيقى والمؤقتات وغيرها من التطبيقات.