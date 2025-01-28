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التعليم والمعرفة

أول تعليق من مؤسس "تشات جي بي تي" عن منافسه الجديد "ديب سيك"

أول تعليق من مؤسس "تشات جي بي تي" عن منافسه الجديد "ديب سيك"
28 يناير 2025 09:43

في سلسلة من التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي X، أعرب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن إعجابه بنموذج "DeepSeek r1"، معتبرًا إياه نموذجا مثيرا للإعجاب خاصةً بالنظر إلى سعره التنافسي. وأكد ألتمان أن شركته ستواصل تقديم نماذج أفضل، معتبرًا وجود منافس جديد أمرا محفزا.

وأضاف ألتمان أن شركته ستسارع في إصدار بعض النماذج الجديدة، مؤكدا أن العالم سيحتاج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر مع الوقت، وسيذهل بالتأكيد من الجيل القادم من النماذج. كما أعرب عن حماسه لمواصلة العمل على خارطة طريق البحث الخاصة بشركته، معتبرا أن زيادة القدرة الحاسوبية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق مهمتهم.

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واختتم ألتمان تغريداته بالتطلع إلى تقديم الذكاء الاصطناعي العام (AGI) وما بعده، مما يشير إلى طموحات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
deepseek
الذكاء الاصطناعي
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