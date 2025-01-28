"ديب سيك".. ماذا حصل في آخر 48 ساعة؟

غيث حلواني(أبوظبي)







أحدث تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek، اضطراباً واسعاً داخل الأوساط التكنولوجية، بعد نجاحه في تصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على متجر أبل بالولايات المتحدة، خلال أيام قليلة من إطلاقه على أجهزة آيفون.







تفوق مبهر:







استطاع التطبيق أن يحتل الرقم 1 كأكثر التطبيقات تحميلاً في متاجر التطبيقات ليصبح منافساً حقيقياً لـChatGPT وغيره من التطبيقات المماثلة











ترامب يحذر:







حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، من تطبيق "ديب سيك" الصيني، وأشار إلى أنه بمثابة "جرس" إنذار.

وأضاف: "من الجيد أن تتوصل الشركات في الصين إلى طريقة أرخص وأسرع للذكاء الاصطناعي. "أرى ذلك إيجابيا، لأنك ستفعل ذلك أيضا، لذلك لن تنفق الكثير، وستحصل على نفس النتيجة، نأمل ذلك".







اضطراب الأسواق:





انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الأميريكية الكبرى الاثنين، بعد الصعود السريع لروبوت الدردشة الصيني "ديب سيك" منخفض التكلفة

وانخفضت أسهم شركة "إنفيديا"، المورد للرقائق المتطورة اللازمة لتصميم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بأكثر من 16 % قرابة، ما يعني أن الشركة خسرت أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها.

كما شهدت شركات مثل ألفابت (جوجل) و"مايكروسوفت" و"أمازون"، تراجعا أيضا، ما أدى إلى انخفاض عام في الأسواق المالية.







لماذا الرقم 1 في التطبيقات؟









- لا يتطلب دفع مبالغ شهرية لاستخدامه مثل التطبيقات الأخرى

- يدعم التفكير العميق وسريع في التعامل

- يدعم لغات كثيرة بما فيها العربية

- نتائج البحث فيه دقيقة للغاية

- لا يوجد حد للاستخدام بعكس التطبيقات الأخرى













مشاكل تواجه "ديب سيك"







صرّحت شركة "ديب سيك" الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يوم الاثنين، بأن منتجاتها وخدماتها تعرضت لسلسلة واسعة من الهجمات الإلكترونية.

وفي ضوء هذه التحديات، أعلنت الشركة، التي يُعتبر تطبيقها من بين الأكثر تحميلاً على متجر تطبيقات أبل، عن قرارها بتقليص عمليات التسجيل مؤقتًا لضمان استمرارية خدماتها دون انقطاع.







ماذا صرح الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"؟



في أول تعليق على التطبيق الصيني، قال "سام التمان" الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي": "نموذج "Deepseek R1" مثير للإعجاب، خاصةً بالنظر إلى ما يتمكنون من تقديمه مقابل السعر."

من الواضح أننا سنقدم نماذج أفضل بكثير، ولكن من المحفّز حقاً أن نرى منافساً جديداً في الساحة! سنقوم بإصدار بعض النماذج قريباً.





