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التعليم والمعرفة

"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً

«علي بابا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً
29 يناير 2025 16:35

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية «علي بابا»، نسخة جديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي «كوين 2.5 (Qwen 2.5)» الذي قالت إنه يتفوق على «ديب سيك في3 (DeepSeek-V3)» الذي نال مؤخراً استحساناً كبيراً.

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  • «علي بابا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً

وقالت وحدة الحوسبة السحابية التابعة لشركة «علي بابا»، في إعلان نُشر عبر حسابها الرسمي على «وي تشات»، أن نموذجها الجديد يتفوق على نظرائه، قائلة: «يتفوق (كوين2.5 ماكس) على (جي بي تي40) و(ديب سيك في3) و(لاما 3.1)، في جميع المجالات تقريباً». في إشارة إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من "أوبن إيه آي" و"ميتا".

 

ديب سيك يشعل المنافسة

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بعد يومين فقط من إطلاق نموذج "DeepSeek-R1"، أعلنت شركة "بايت دانس"، المالكة لمنصة "تيك توك"، عن تحديث لنموذجها الرئيسي للذكاء الاصطناعي، زاعمة أنه تفوق على نموذج "o1" المدعوم من "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" في اختبار "AIME"، وهو معيار يقيس قدرة النماذج على فهم التعليمات المعقدة والاستجابة لها بفعالية.

  • «علي بابا» تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متطوراً

وأدى إصدار نموذج «ديب سيك آر1» خلال الأيام الماضية إلى صدمة في «وادي السيليكون»، وتسبب في انخفاض أسهم التكنولوجيا، فقد دفعت تكاليف التطوير والاستخدام المنخفضة المزعومة للشركة الصينية الناشئة المستثمرين إلى التشكيك في خطط الإنفاق الضخمة من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة... لكن نجاح «ديب سيك» أدى أيضاً إلى تدافع بين منافسيها المحليين لترقية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
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وأثار نموذج «ديب سيك في2» السابق حرباً في أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي بالصين بعد إطلاقه في مايو  الماضي؛ ولأنه مفتوح المصدر ورخيص بشكل غير مسبوق، فقد أدى ذلك إلى إعلان الوحدة السحابية التابعة لشركة «علي بابا» عن تخفيضات في الأسعار تصل إلى 97 في المائة على مجموعة من النماذج.

 

المصدر: وكالات
ديب سيك
علي بابا
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الذكاء الاصطناعي
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