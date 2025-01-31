رغم الجدل.. مايكروسوفت تضم نموذج ديب سيك إلى منصتها السحابية

أعلنت مايكروسوفت عن إتاحة نموذج R1، التابع لشركة DeepSeek، على خدمة Azure AI Foundry، وهي منصة تجمع بين خدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.



وأوضحت مايكروسوفت في مدونة رسمية أن النموذج خضع لاختبارات أمان صارمة، بما في ذلك تقييمات تلقائية لسلوكه ومراجعات أمنية شاملة لتقليل المخاطر المحتملة.

ومن المتوقع أن يتمكن المستخدمون قريبًا من تشغيل إصدارات مبسطة من R1 محليًا على أجهزة Copilot+ PCs، وهي فئة من أجهزة ويندوز المصممة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.





ورغم هذا الإعلان، يثير قرار مايكروسوفت تساؤلات، خاصةً في ظل تقارير تفيد بأنها تحقق في إمكانية انتهاك DeepSeek لحقوقها وحقوق أوبين إيه آي، شريكها المقرب.





اقرأ أيضاً.. ديب سيك تحت مجهر الرقابة الأوروبية!



ووفقًا لمصادر أمنية في مايكروسوفت، قد تكون DeepSeek استخرجت كميات كبيرة من البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) أوبين إيه آي في خريف عام 2024. وقد أبلغت مايكروسوفت أوبن إيه آي بهذا النشاط المثير للتساؤلات، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ.

اقرأ أيضاً.. ديب سيك يهيمن عالمياً ويربك عمالقة الذكاء الاصطناعي











ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت قد أدخلت تعديلات على النموذج لتحسين دقته أو الحد من مستوى الرقابة فيه. فقد أظهرت اختبارات أجرتها منظمة NewsGuard أن R1 قدم إجابات غير دقيقة أو رفض الإجابة بنسبة 83% عند طرح أسئلة حول الأخبار.