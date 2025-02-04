«اكسبوجر» يفتح باب التسجيل للمشاركة في ورش عمل متخصصة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج فعاليات نسخته التاسعة، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري في مقره الجديد في منطقة الجادة بالشارقة، والتي تجمع نخبة من خبراء الفنون البصرية من جميع أنحاء العالم، لتقديم سلسلة من الأنشطة التعليمية وورش العمل المتخصصة والتدريب العملي المكثف، مستهدفة تعزيز مهارات جميع هواة ومحترفي السرد القصصي البصري على اختلاف مستويات مهاراتهم. وتوفر ورش العمل، التي ينظمها «اكسبوجر» في نسخة العام الجاري، للمبدعين من الهواة والمحترفين فرصة تعزيز مهاراتهم في تقنيات التصوير الفوتوغرافي التقليدية، والتقنيات المتطورة المعززة بالذكاء الاصطناعي، تحت إشراف نخبة من المصورين والخبراء العالميين. يتضمن البرنامج ورشة عمل بعنوان «إتقان سرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات» يقدمها الخبير العالمي «رولاند بوكريفكا»، وتتعمق الورشة في طرق التحكم بسرعة الغالق لالتقاط الحركات السريعة، بالإضافة إلى خلق مؤثرات فنية لتمويه خلفية الصورة. وتقدم المصورة الفوتوغرافية فيكتوريا ميخالكوفيتش، الحائزة على جوائز عالمية، ورشة «تحقيق الشهرة في عالم الفن»، لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية، مع التركيز على تطوير السيرة الفنية، والمكانة الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الجمهور. وتساعد المصورة الحائزة على جوائز عالمية «لِيز أرانجو» المشاركين في ورشة «من الفكرة إلى التنفيذ: إنتاج مشروع طويل الأمد» على تعلم كيفية تخطيط سرديات بصرية هادفة ومؤثرة، وتمويلها وتنفيذها، إلى جانب سبل التغلب على التحديات التي تواجههم، وتعزيز الثقة مع الأشخاص الذين يقومون بتصويرهم. وتقدم «أدوبي»، الشريك الرسمي لـ«اكسبوجر» 2025، ورش عمل حصرية تعرض مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات الإبداعية المتطورة، تتيح للمشاركين فرصة التعرف على أحدث الابتكارات في التصميم الرقمي، وتحرير الصور، والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يوفر لهم تجربة عملية مع أقوى برامج «أدوبي». ويتضمن برنامج الورش التي تقدمها ورشة بعنوان «إمكانات إبداعية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في فوتوشوب» والتي تستكشف دور أدوات مثل Adobe Firefly وGenerative Fill في تطوير العمل الإبداعي. كما تستكشف ورشة «قوة الإخفاء في Lightroom وAdobe Camera Raw» الأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات اليدوية للتحرير والتعديل الدقيق، في حين تُرشد ورشة «التحكم بدرجات الألوان في Lightroom وAdobe Camera Raw» المشاركين على أدوات الألوان الأساسية، التي تشمل «أداة مزج الألوان» Color Mixer، و«تدرجات الألوان» Color Grading، لتحسين وتعزيز درجات الألوان، أما ورشة «تحرير الصور لعروض الHDR»، فستكشف تقنيات تحسين الصور وتعزيزها بتفاصيل غنية وتباين حيوي يناسب الشاشات الحديثة.