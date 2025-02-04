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التعليم والمعرفة

مكتبات الشارقة.. أكثر من 790 ألف مصدر و15 مليون مورد إلكتروني

مكتبات الشارقة.. أكثر من 790 ألف مصدر و15 مليون مورد إلكتروني
4 فبراير 2025 19:13

تقدم "مكتبات الشارقة العامة" التي تحتفي هذا العام بمئويتها للمؤسسات المعرفية والبحثية في المنطقة والعالم نموذجاً يُحتذى في عالم المكتبات وإدارة توسيع مصادر المعرفة.

فاليوم تمتلك المكتبات إرثاً فريداً يتجسد في أكثر من 791,328 مصدراً معرفياً متنوعاً تشمل كتباً ومخطوطات نادرة و مواد صوتية وبصرية وأشرطة وفيديوهات وكتب برايل مما يجعلها أحد أبرز المراكز الثقافية في المنطقة.

وفي عصر التحول الرقمي أصبحت مكتبات الشارقة منصة شاملة للمصادر الإلكترونية حيث تتيح لزوارها الوصول إلى أكثر من 15 مليون مورد إلكتروني تتضمن كتباً إلكترونية وصوتية ومقالات ومجلات وأطروحات جامعية وخرائط بأكثر من 10 لغات إلى جانب ذلك يعكس وجود مواد بـ40 لغة أجنبية إضافة إلى الإنجليزية والعربية التزام المكتبات بخدمة مجتمع متنوع في الإمارات.

وتولي مكتبة الشارقة العامة اهتماماً بالغاً بالمخطوطات والكتب النادرة وخصصت من أجل ذلك قسماً يضم 3,102 مصنَّف منها 912 من أقدم الكتب والمخطوطات المكتوبة بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسية والألمانية .

ومن أبرز هذه المقتنيات نسخة من المصحف الشريف المنسوب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه والتي تطابق النسخة المحفوظة في متحف "طوب قابي سراي" في تركيا.

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وأطلقت المكتبة قاعدة بيانات متكاملة تضم المخطوطات والكتب والوثائق والخرائط التاريخية النادرة مما يتيح للباحثين الوصول إلى هذه الكنوز المعرفية من أي مكان وكل زمان.

ويمثل مرور مائة عام على تأسيس مكتبات الشارقة العامة منعطفاً تاريخياً يؤكد التزام الإمارة بتطوير خدماتها الثقافية والمعرفية للجميع وفي هذا الإطار تم إنشاء قاعة مخصصة للمكفوفين مزودة بكتب برايل وكتب إلكترونية وأجهزة مساعدة ما يمثل نقلة نوعية في خدمة هذه الفئة ويوفر لهم فرصاً متساوية للتعلم والقراءة.

وجرى أيضا تطوير مستودع مكتبات الشارقة الرقمي ونظام الإعارة الإلكترونية مما يضمن الحفاظ على الكتب النادرة والمواد السمعية والبصرية وتوفيرها للأجيال القادمة.

 

وتواكب مكتبات الشارقة التطور التكنولوجي السريع من خلال تسهيل الإعارة الإلكترونية والقراءة والبث الإلكتروني للمحتوى السمعي والبصري ما يتيح للجمهور الوصول إلى الموارد من أي مكان وفي أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك تم تحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية بما في ذلك تسجيل العضوية والدفع والاستعارة والحجز والتجديد وإرجاع الكتب وهو ما يوفر تجربة مستخدم سلسة وفعالة إلى جانب تقديم خدمات على مدار الساعة مثل خدمة إرجاع الكتب من خلال السيارة والخزائن الذكية للاستعارة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

المصدر: وام
الشارقة
مكتبات الشارقة
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