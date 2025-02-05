ضمن "الشارقة للشعر النبطي".. شعراء يستحضرون صور الماضي

شهد قصر الثقافة في الشارقة مساء أمس الأمسية الشعرية الثانية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته التاسعة عشرة بمشاركة نخبة من شعراء وشاعرات الخليج والوطن العربي.

حضر الأمسية عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة والشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي وعدد كبير من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر الشعبي.

وتناولت الأمسية مواضيع شعرية تنقلت بين العتاب والشوق والغزل وحب الشارقة فيما كرّم عبد الله العويس فى ختام الامسية الشعراء المشاركين فيها.