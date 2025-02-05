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التعليم والمعرفة

ضمن "الشارقة للشعر النبطي".. شعراء يستحضرون صور الماضي

ضمن "الشارقة للشعر النبطي".. شعراء يستحضرون صور الماضي
5 فبراير 2025 13:46

شهد قصر الثقافة في الشارقة مساء أمس الأمسية الشعرية الثانية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته التاسعة عشرة بمشاركة نخبة من شعراء وشاعرات الخليج والوطن العربي.

حضر الأمسية عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة والشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي وعدد كبير من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر الشعبي.

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وتناولت الأمسية مواضيع شعرية تنقلت بين العتاب والشوق والغزل وحب الشارقة فيما كرّم عبد الله العويس فى ختام الامسية الشعراء المشاركين فيها.

المصدر: وام
شعراء الإمارات
الشارقة
مهرجان الشارقة للشعر النبطي
الخليج العربي
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