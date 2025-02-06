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أصوات شعرية عربية على منصة «الشارقة للشعر النبطي»

أصوات شعرية عربية على منصة «الشارقة للشعر النبطي»
7 فبراير 2025 00:39

الشارقة (الاتحاد)
واصل مهرجان الشارقة للشعر النبطي سلسلة القراءات الشعرية المتنوعة للدورة التاسعة عشرة، وبينما تميّزت مجموعة من المبدعين والمبدعات في اليوم الثالث، استهل اليوم الرابع بجلسة شعرية مخصصة لشاعرات من الوطن العربي، وذلك في قصر الثقافة في الشارقة.
جاء ذلك بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والشاعر بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، وجمهور كبير من محبي الشعر النبطي.
جاءت الأمسية الشعرية، ضمن فعاليات اليوم الثالث، بمشاركة: عائشة الحدادي (الإمارات)، وأحمد الشراري (السعودية)، ومطر البريكي (سلطنة عمان)، ومريم فلامرزي (البحرين)، ومحمد المناعي (قطر)، وأمجد الصخري (الأردن)، وقدّم لها الإعلامي طلاع العمودي.
كما احتضن قصر الثقافة، ضمن فعاليات اليوم الرابع، جلسة شعرية مخصصة لشاعرات مبدعات من الوطن العربي، هن: شيخة جمعة (الإمارات)، وأسماء إبراهيم الغذامي (السعودية)، ومجرد شاعرة (الكويت)، وثورة الزير (قطر). قدمت لها نجلاء الحربي.
في الختام، كرّم عبدالله العويس ومحمد القصير، بحضور المظلوم، الشعراء المشاركين، بتسليمهم شهادات تقديرية، تكريماً لجهودهم الإبداعية.

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