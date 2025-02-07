"أوبن إي آي" تطور طريقة "تفكير" نموذج الذكاء الاصطناعي"o3-mini"

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وكسب ثقة المستخدمين، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لنموذج الذكاء الاصطناعي o3-mini، يُتيح للمستخدمين رؤية "سلسلة أفكار" محدثة تُظهر خطوات الاستدلال التي يتبعها النموذج عند تقديم الإجابات.ويعتمد النموذج على تقنية تُعرف بـ"سلاسل التفكير"، حيث يقوم بحل المشكلات عن طريق استعراض خطوات استدلالية متعددة للوصول إلى الحل الأنسب.

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منافسة متصاعدة في عالم الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التحديث في ظل المنافسة المتزايدة، خاصة مع دخول شركات مثل DeepSeek الصينية بقوة إلى ساحة الذكاء الاصطناعي، مما دفع OpenAI إلى تحسين تجربة مستخدمي منصتها ChatGPT، سواء المجانيين أو المشتركين في الخطط المتميزة.

وضوح أكبر.. وثقة أعلى

بحسب OpenAI، فإن التحديث الجديد يهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم منطق النموذج بشكل أفضل، مما يعزز الشفافية ويزيد من الثقة في استجاباته. وفق موقع "TechCrunch".

وأكدت أنها تقدم سلسلة أفكار محدثة لـ o3-mini مصممة لتسهيل فهم الأشخاص لكيفية تفكير النموذج. وهذا التحديث، سيمكن المستخدمين من متابعة منطق النموذج، مما يمنح مزيدًا من الوضوح والثقة في استجاباته".

ماذا يعني هذا التحديث للمستخدمين؟

بفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون، خاصة المشتركين في خطة "الاستدلال العالي"، من رؤية الطريقة التي يبني بها النموذج إجاباته خطوة بخطوة، مما يجعله أكثر شفافية وأقرب إلى نمط التفكير البشري المنطقي.

وأعلنت شركة أوبن أي آي، إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد o3-mini، والذي يتميز بقدرات متقدمة في التفكير والاستدلال. وأتاحت هذا النموذج لكل من المستخدمين المجانيين والمشتركين في الخطط المدفوعة، في خطوة تعكس تغييرًا استراتيجيًا مهمًا من خلال توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يمكن للمطورين دمج o3-mini في تطبيقاتهم عبر خدمات OpenAI API، بما في ذلك Chat Completions API وAssistants API وBatch API.

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كما أطلقت الشركة إصدارًا متقدمًا من النموذج باسم o3-mini-high، وهو مصمم خصيصًا لمهام البرمجة والتفكير المعقد، حيث يوفر قدرات ذكاء أعلى مقابل وقت معالجة أطول قليلاً.

ميزة توفير البيانات في الوقت الفعلي

إحدى الترقيات الرئيسية في o3-mini هي قدرته على استرجاع البيانات من الويب في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات محدثة مع روابط للمصادر، ما يعزز موثوقية المعلومات المقدمة. كما سيتم دمجه في خدمات Azure OpenAI من مايكروسوفت، وGitHub Copilot، ونماذج GitHub، مما يوسع استخدامه في التطبيقات التجارية.

يمكن للمستخدمين المجانيين الوصول إلى o3-mini داخل ChatGPT من خلال ميزة "Reason" في شريط الدردشة، مع تطبيق قيود على عدد الاستخدامات اليومية.

ومع استمرار المنافسة القوية في عالم الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الشركات تتجه نحو تقديم نماذج أكثر شفافية وقدرة على التفسير.

لمياء الصديق (أبوظبي)





