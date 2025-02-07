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5 شعراء في أمسية «الشارقة للشعر النبطي»

العويس والقصير في صورة مع الشعراء المشاركين (من المصدر)
8 فبراير 2025 00:52

الشارقة (الاتحاد)

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خمسة من الشعراء والشاعرات قدّموا، مساء الخميس الماضي بقصر الثقافة بالشارقة، أشعارهم وقصائدهم، في أمسية من أمسيات مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته التاسعة عشرة. أدارت الأمسية الشاعرة والإعلاميّة برديس خليفة.
حضر الأمسية عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافيّة بدائرة الثقافة، والشاعر والإعلامي بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي. أوّل الشعراء كان أحمد بالعبده الشامسي، الذي قدّم قصائد تعكس الولاء والانتماء لدولة الإمارات، ومحبّة الدار والافتخار بها. الشاعر الثاني كان عبدالرحمن المضاحكة، والذي صاغ أبياته في وصف الشارقة. أمّا الشاعرة سولاف سمير، فقرأت قصائد وجدانيّة معطّرة بآلام الحنين إلى والدتها التي بثّتها أجمل عبارات الوفاء. 
وألقت الشاعرة ملك الزيود قصائد في مدح والدها والوفاء له. وختم الشاعر أحمد خليفة بن مترف الأمسية بقصائد عبّرت عن فرحة اللقاء في الشارقة، كما ذهب الشاعر بن مترف إلى الغزل، ومرّة أخرى إلى الليل وهموم الشعراء.

مهرجان الشارقة للشعر النبطي
الإمارات
الشارقة
الشعر النبطي
قصر الثقافة
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