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التعليم والمعرفة

ماسك يعرض 97 مليار دولار للاستحواذ على أوبن إي آي .. وألتمان يرد!

ماسك يعرض 97 مليار دولار للاستحواذ على أوبن إي آي .. وألتمان يرد!
11 فبراير 2025 08:06

اقترحت مجموعة يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك شراء شركة "أوبن آي" مقابل 97 مليار دولار. ويقول ماسك وشركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي (إكس إيه آي)، إلى جانب تحالف من الشركات الاستثمارية، إنهم يسعون لشراء شركة "أوبن إي آي"، المطورة لـ "تشات جي بي تي"، وإعادتها إلى مهمتها الأصلية كمختبر أبحاث غير ربحي، وفقاً لمحامي ماسك، مارك توبيروف.


لكن الرئيس التنفيذي لـ "أوبن إي آي"، سام ألتمان، رفض العرض سريعاً عبر منصة ماسك "إكس"، قائلاً: "لا، شكراً، لكن يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إن أردت". وكان ماسك قد استحوذ على تويتر، الذي أصبح يعرف الآن باسم "إكس"، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

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المصدر: وكالات
أوبن إي آي
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
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