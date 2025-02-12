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التعليم والمعرفة

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان تُثري فعاليات «القراءة بداية كل حكاية» في قصر المويجعي

جانب من إحدى الفعاليات (من المصدر)
13 فبراير 2025 01:15

هويدا الحسن (العين)

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شاركت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية بفعالية الأنشطة القرائية التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في قصر المويجعي، وجاءت المشاركة انطلاقاً من رؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس الإدارة، في خلق جيلٍ قارئٍ وواعٍ، وسعياً لإبراز أهمية القراءة في بناء المجتمعات وتعزيز الثقافة.
قدّمت المؤسسات باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية من زوار القصر.
شملت الأنشطة برنامج «الوراقين» الذي تضمن ورش عمل مثل «الكاتب الصغير» و«مسرح الدمى»، بالإضافة إلى برنامج «الحرف الإماراتية التراثية» الذي اشتمل على ورشة «صنع الحقيبة».
كما استقبل قصر المويجعي وفوداً طلابية من مختلف المراحل العمرية، حيث شاركوا في الأنشطة المتنوعة التي قدمتها المؤسسات، والتي ساهمت في تنمية قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات جديدة في بيئة محفزة ومشجعة على المعرفة والثقافة.
تعكس هذه المشاركة الفعّالة التعاون المثمر والمستمر بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية ودائرة الثقافة والسياحة، في سبيل تعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الشابة، وغرس القيم التراثية واللغوية، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يُعلي من قيمة الثقافة والتراث.
جدير بالذكر أن قصر المويجعي، باعتباره معلماً تاريخياً وثقافياً بارزاً في مدينة العين، يُعد من أهم الوجهات السياحية في المدينة.
وقد تم اختيار العين عاصمةً للسياحة الخليجية لعام 2025، مما يؤكد مكانة دولة الإمارات المرموقة كوجهة سياحية متميزة، ويعزز من دور العين كمركز ثقافي وسياحي هام في المنطقة، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، بما في ذلك التنوع الطبيعي والتاريخي والتراثي.

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