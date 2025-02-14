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التعليم والمعرفة

"أوبن إي آي" تكشف عن خطتها لإطلاق "تشات جي بي تي 5"

"أوبن إيه آي" تكشف عن خطتها لإطلاق "تشات جي بي تي 5"
14 فبراير 2025 12:54

أعلنت شركة "أوبن إي آي" رسمياً عن خططها لإطلاق "تشات جي بي تي 5"، نموذجها الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تبسيط وتحسين عروض الشركة في المجال، حيث سيجمع هذا النموذج تقنيات مختلفة.
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"تشات جي بي تي 5"هو الإصدار الأحدث والأكثر تقدمًا من سلسلة نماذج اللغات GPT، مع ميزات جديدة وقدرات محسنة تميزه عن سابقاته.

وأوضح الرئيس التنفيذي سام ألتمان، أنه  تم تصميم "تشات جي بي تي 5" ليكون أكثر مرونة وذكاء وسهولة في الاستخدام، وتعد أحد أهدافه الرئيسية هو التخلص من تعقيد التبديل بين النماذج المختلفة للذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام بكفاءة.

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كما سيحصل المستخدمون المجانيون على وصول غير محدود إلى "تشات جي بي تي 5" بمستوى "الذكاء القياسي"، مع بعض القيود والميزات.

قبل إطلاق "تشات جي بي تي 5"، ستطرح OpenAI أولاً GPT-4.5، المعروف داخلياً باسم أورايون. سيكون هذا آخر نموذج من OpenAI لا يعتمد على سلسلة التفكير، مما يعني أنه لن يحتوي على قدرات التفكير الذاتي التي ستدمجها النماذج الأحدث مثل GPT-5.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تشات جي بي تي
أوبن إي آي
الذكاء الاصطناعي
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