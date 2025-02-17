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كوريا الجنوبية تعلّق خدمات تطبيق "ديب سيك"

كوريا الجنوبية تعلّق خدمات تطبيق "ديب سيك"
17 فبراير 2025 07:47

قالت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها أوقفت عمليات التنزيل الجديدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك في البلاد بعد أن أقر التطبيق بعدم مراعاة بعض قواعد الهيئة بشأن حماية البيانات الشخصية.

وقالت هيئة حماية المعلومات الشخصية في مؤتمر صحفي إنه سيجري استئناف الخدمة بمجرد إجراء التحسينات وفقاً لقانون الخصوصية في البلاد.
وقالت الهيئة إن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت يهدف إلى منع تنزيلات جديدة للتطبيق، على الرغم من أن خدمة ديب سيك على الإنترنت لا تزال متاحة في البلاد.


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المصدر: وكالات
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ديب سيك
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