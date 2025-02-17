الثلاثاء 18 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ماسك: "جروك 3" "أذكى ذكاء اصطناعي" على وجه الأرض

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد لإيلون ماسك و"جروك "
17 فبراير 2025 10:14

يستعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإطلاق أحدث إصدارات شركته xAI في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلن عن طرح روبوت المحادثة «جروك 3» (Grok 3)، الذي يهدف لمنافسة ChatGPT المطوَّر من قبل شركة OpenAI.

وأعلن مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك أن النسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي "جروك 3" Grok 3 الذي صممته شركته المتخصصة في هذا المجال "إكس إيه آي" xAI ستُعلَن مساء اليوم الاثنين. 

وأفاد ماسك بأن "جروك 3" سيُطرَح من خلال عرض حي ليلة الاثنين في الثامنة من مساء الاثنين" بتوقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة 04.00 من الثلاثاء بتوقيت جرينتش"، واصفا إياه بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".

وكان ماسك أشار قبل أيام إلى أن "تحسين برنامج "جروك 3" في المراحل النهائية"، مضيفا أن البرنامج "سيُعرَض على الأرجح في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف "نعتقد أنه سيكون أفضل من أي شيء آخر. قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من "جروك".

وقبل بضعة أشهر، أطلق ماسك مجانا على "إكس" نظام الذكاء الاصطناعي "جروك 3" الذي يستطيع إنشاء نص وكل أنواع الصور من استعلام بسيط باللغة اليومية.
وأُطلقت شركة "اكي ايه آي" في يوليو 2023، ونفذت في ديسمبر الفائت حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف "تسريع تطويرها".

أخبار ذات صلة
«ميتا» ستنشر كابلاً بحرياً عبر خمس قارات
بالذكاء الاصطناعي.."مُفسر الدماغ" يحول الأفكار إلى نصوص

ويأتي إطلاق Grok 3 في الوقت الذي تسارع فيه العديد من الشركات إلى تقديم روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً والأقل تكلفة في البناء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة تسلا
روبوتات الدردشة
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك
آخر الأخبار
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
الترفيه
الحِرف المغربية.. لمسات إبداعية بـ«أيام الشارقة التراثية»
اليوم 21:10
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس جراء حريق في بنسلفانيا
اليوم 20:48
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
الرياضة
النصر يستقبل أهلي صنعاء في ختام مجموعات «أبطال الخليج»
اليوم 20:39
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
علوم الدار
الإمارات ترحب باستضافة السعودية المباحثات بين الوفدين الروسي والأميركي
اليوم 20:35
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
الرياضة
قضية سينر «على بعد ملايين الكيلومترات» من حالات المنشطات
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©