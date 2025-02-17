ماسك: "جروك 3" "أذكى ذكاء اصطناعي" على وجه الأرض

يستعد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإطلاق أحدث إصدارات شركته xAI في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعلن عن طرح روبوت المحادثة «جروك 3» (Grok 3)، الذي يهدف لمنافسة ChatGPT المطوَّر من قبل شركة OpenAI.

وأعلن مالك منصة "إكس" وشركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" الملياردير إيلون ماسك أن النسخة الأحدث من برنامج الذكاء الاصطناعي "جروك 3" Grok 3 الذي صممته شركته المتخصصة في هذا المجال "إكس إيه آي" xAI ستُعلَن مساء اليوم الاثنين.



وأفاد ماسك بأن "جروك 3" سيُطرَح من خلال عرض حي ليلة الاثنين في الثامنة من مساء الاثنين" بتوقيت المحيط الهادئ، أي في الساعة 04.00 من الثلاثاء بتوقيت جرينتش"، واصفا إياه بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".



وكان ماسك أشار قبل أيام إلى أن "تحسين برنامج "جروك 3" في المراحل النهائية"، مضيفا أن البرنامج "سيُعرَض على الأرجح في غضون أسبوع أو أسبوعين".



وأضاف "نعتقد أنه سيكون أفضل من أي شيء آخر. قد تكون المرة الأخيرة التي تكون فيها أداة ذكاء اصطناعي أفضل من "جروك".



وقبل بضعة أشهر، أطلق ماسك مجانا على "إكس" نظام الذكاء الاصطناعي "جروك 3" الذي يستطيع إنشاء نص وكل أنواع الصور من استعلام بسيط باللغة اليومية.

وأُطلقت شركة "اكي ايه آي" في يوليو 2023، ونفذت في ديسمبر الفائت حملة اكتتاب جديدة لجمع ستة مليارات دولار بهدف "تسريع تطويرها".

ويأتي إطلاق Grok 3 في الوقت الذي تسارع فيه العديد من الشركات إلى تقديم روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً والأقل تكلفة في البناء.