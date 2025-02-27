"Meta AI"يتحدث العربية الآن

أصبح الوصول إلى الذكاء الاصطناعي أسهل من أي وقت مضى، حيث كشفت ميتا رسميًا عن إطلاق Meta AI في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع دعم كامل للغة العربية.



ووفق موقع "ميتا" تتيح هذه التوسعة الجديدة لملايين المستخدمين في المنطقة استخدام المساعد الذكي مجانًا وبدون قيود، مباشرة داخل التطبيقات اليومية المألوفة مثل فيسبوك، إنستجرام، واتساب وماسنجر.





أداة ذكية في متناول الجميع





Meta AI هو أداة تساعد المستخدمين حول العالم على التعلم والإبداع والتفاعل مع ما يهمهم.

يتميز المساعد الذكي بتصميم سهل الاستخدام، فلا حاجة لتحميل تطبيقات إضافية أو التسجيل في خدمات جديدة، فقط ابحث عن أيقونته الدائرية الزرقاء وستتمكن من استخدامه على الفور. سواء كنت تخطط لعطلة عائلية، أو تبحث عن أفكار إبداعية، أو تحل المشكلات اليومية، فإن Meta AI مندمج بسلاسة في حياتك اليومية.

اقرأ أيضاً.. "ميتا" تعزز استثماراتها في الطاقة الشمسية لدعم مراكز البيانات







نموذج اللغة Llama 3.2



يعتمد Meta AI على نموذج اللغة Llama 3.2، وهو الأحدث والأكثر تقدمًا من ميتا. إحدى الميزات البارزة التي يوفرها هي تحسين المحادثات الجماعية، حيث يمكنك ببساطة وضع علامة @Meta AI في الدردشة للحصول على اقتراحات فورية.

تخيل أنك تخطط لعطلة صيفية مع أصدقائك، فقط اذكر @Meta AI داخل المحادثة، وسيوفر لك توصيات مخصصة لأفضل الوجهات التي يمكنك السفر إليها مما يسهل عليك اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.



سهولة الوصول للجميع





ما يميز Meta AI عن غيره من أدوات الذكاء الاصطناعي هو إتاحته المجانية بالكامل، دون الحاجة إلى أجهزة محددة أو اشتراكات مدفوعة. سواء كنت تستخدم هاتفًا ذكيًا حديثًا أو جهازًا قديمًا، يمكنك الاستفادة من إمكانياته المتطورة دون أي قيود.







مستقبل أكثر إبداعًا مع ميزات جديدة







مع استمرار انتشار Meta AI في المنطقة، سيحصل المستخدمون على ميزات متعددة الوسائط تدعم الإبداع والتواصل بطرق غير مسبوقة. من بين الميزات القادمة:



الدبلجة الفورية لمحتوى Reels

تحرير الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

ميزة "Imagine Me" لإنشاء صور شخصية بناءً على صور المستخدمين

على سبيل المثال، يمكنك تحميل صورة من شرفة منزلك وطلب تصور خيالي لمشهد جديد كليًا.





اقرأ أيضاً.. "ميتا" تعتمد تقنية التعرف على الوجه لمنع الاحتيال بصور المشاهير







مستقبل الذكاء الاصطناعي يبدأ الآن





مع استمرار نمو وتطور Meta AI، يواصل التأثير عالميًا، حيث وصل إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريًا عبر 42 دولة و13 لغة. وبحلول نهاية العام، تتوقع ميتا أن يصبح أكثر مساعد ذكاء اصطناعي استخدامًا في العالم.







إسلام العبادي(أبوظبي)



