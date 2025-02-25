مهمة علمية جديدة لاكتشاف مواقع المياه على سطح القمر

يستعد العلماء لإطلاق مركبة فضائية هذا الأسبوع لرسم خريطة المياه على سطح القمر.



وتحمل المركبة الفضائية "لونار تريل بليزر"، التي ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" في فلوريدا، كاميرا متطورة صممها فريق من علماء جامعة أوكسفورد لقياس درجة حرارة سطح القمر وتحديد مواقع المياه المحتملة لاستخراجها مستقبلاً، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



وقال البروفيسور نيل بولز، العالم في قسم الفيزياء بجامعة أوكسفورد، إن هذه المهمة ستكون "مفيدة علمياً لفهم دورة المياه القمرية، كما أنها مهمة لاستكشاف القمر مستقبلاً بواسطة البشر". يشتبه العلماء في وجود مياه على سطح القمر منذ أن رصدت مركبات فضائية هندية وأميركية علامات على معادن تحتوي على جزيئات المياه عام 2009 .وقال البروفيسور نيل بولز: "على الرغم من أن المركبة صغيرة نسبياً، حيث تزن حوالي 200 كيلوجرام، إلا أن لديها هدفاً علمياً بالغ الأهمية".



وأضاف: "نعتقد أن هناك مياها على أقطاب القمر على شكل جليد، وربما توجد طبقات رقيقة جداً من الماء على السطح. مهمة مركبة لونار تريل بليزر هي محاولة رسم خريطة لهذه المياه وفهم طبيعتها". ومن المقرر إطلاق المركبة على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس في الساعة 0017 بتوقيت جرينتش يوم الخميس المقبل على أقرب تقدير، مع وجود نافذة إطلاق تمتد لأربعة أيام.