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التعليم والمعرفة

«بيت الحكمة» يحتفي بإنجازات ابن الهيثم في «إكسبوجر»

جانب من معرض ابن الهيثم
25 فبراير 2025 22:01

الشارقة (الاتحاد)

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يشارك «بيت الحكمة» في المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2025»، من خلال معرض ابن الهيثم، الذي ينظم بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ومؤسسة «ألف اختراع واختراع»، بهدف تسليط الضوء على إنجازات الحسن ابن الهثيم العالم العربي الرائد في مجالات البصريات والفيزياء. 
يقدّم المعرض للأطفال تجربة معرفية تفاعلية تُعرّفهم بإسهاماته العلمية، حيث استقبل مجموعة كبيرة من الزوار الصغار الذين شاركوا في أنشطة تثقيفية تهدف إلى تعزيز فضولهم العلمي وربطهم بإرث العلماء العرب والمسلمين في مجالات العلوم والاكتشافات.
وبأسلوب يجمع بين العرض التفاعلي والتجربة الحية، يتيح المعرض للزوار مشاهدة أفلام تعليمية تستعرض حياة ابن الهيثم ومساهماته في فهم الضوء والرؤية، بالإضافة إلى ورش علمية عملية تفاعلية تتيح للأطفال تجربة مبادئ البصريات والعدسات بأنفسهم، كما يتضمن المعرض أنشطة إبداعية تدمج المعرفة بالترفيه، حيث تُقدَّم جلسات للقراءة القصصية، تحكي رحلة ابن الهيثم بأسلوب مبسط يشجع الأطفال على التفكير النقدي والاستكشاف.
ويعكس تصميم المعرض الطابع التراثي الإسلامي، حيث تم دمج العناصر البصرية والتاريخية لإبراز دور العلماء المسلمين في تشكيل الحضارة العلمية، ويكتمل المشهد التفاعلي بظهور شخصية مجسّدة لابن الهيثم، تتفاعل مع الأطفال وترشدهم عبر أروقة المعرض، مما يضفي على التجربة مزيداً من الواقعية ويجعل التعلم تجربة ممتعة وملهمة، ما يعكس التزام «بيت الحكمة» بتعريف الأجيال الجديدة بإرث العلماء العرب والمسلمين، وتعزيز حب المعرفة في نفوسهم.

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