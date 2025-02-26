الأهلي يعبر الحدود بـ «شق الأنفس»!



القاهرة (أ ف ب)

منح المهاجم المغربي أشرف بن شرقي فوزاً صعباً لفريقه الأهلي على مضيفه حرس الحدود بتسجيله هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل بن شرقي الذي دخل مطلع الشوط الثاني بدلاً من حسين الشحات، هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الثاني لبن شرقي في مباراته الثانية بألوان حامل اللقب منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الريان القطري، بعد الأول في مرمى فريقه السابق الزمالك (1-1) عندما دخل بديلاً أيضاً في المرحلة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة، ولحق ببيراميدز إلى الصدارة مؤقتاً بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه الاتحاد السكندري الجمعة، في ختام المرحلة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث اعتمد حرس الحدود على التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر محمد الدغيمي ومحمد ممدوح، لكن كل الكرات ذهبت خارج المرمى، أو أمسك بها حارس الأهلي مصطفى شوبير بسهولة.

في المقابل، كانت أولى فرص الأهلي في الدقيقة 29، حين أرسل محمد هاني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها الفلسطيني وسام أبوعلي برأسية أخطأت المرمى بقليل.

وأتت أخطر محاولات الشوط الأول في الدقيقة 33، حين أرسل الشحات كرة عرضية، بعد ركلة ركنية، قابلها السلوفيني نيتس جراديشار برأسية قوية ارتدت من القائم الأيمن لحارس حرس الحدود محمود الزنفلي.

ودفع المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر مع بداية الشوط الثاني بالثنائي عمرو السولية وبن شرقي بدلاً من أحمد رضا والشحات، ثم دفع بعمر كمال عبد الواحد بدلاً من محمد هاني.

وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 67، حين مر بن شرقي من مدافعين، وسدد كرة قوية أبعدها الزنفلي بصعوبة، وفشل أبوعلي في متابعتها داخل المرمى.

وكاد حرس الحدود يفعلها في الدقيقة 73، حين أخطأ مصطفى العش في توقع الكرة، فمر محمد ممدوح من كريم الدبيس، وسددها قوية من مسافة قريبة مرت فوق العارضة بقليل.

ومرر بن شرقي كرة بينية إلى إمام عاشور الذي دخل منطقة الجزاء، وسددها زاحفة مرت بجوار القائم (76)، وأهدر أبوعلي فرصة التقدم في الدقيقة 90، بعد عرضية لبن شرقي قابلها برأسية خارج المرمى، ثم سدد المهاجم المغربي كرة قوية أبعدها الزنفلي بصعوبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ونجح بن شرقي في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، عندما تلقى كرة عرضية من عمر كمال، هيأها لنفسه على صدره، وسددها أرضية سكنت شباك الزنفلي مسجلا هدفاً قاتلاً للأهلي.

ويختتم الأهلي مباريات الدور الأول، حين يستقبل طلائع الجيش على استاد القاهرة الأربعاء المقبل، فيما يختتم حرس الحدود المرحلة بلقاء البنك الأهلي بالقاهرة يوم الاثنين.

وفي مباراة ثانية، خسر مودرن سبورت أمام الجونة بهدفين لأحمد عاطف (70 من ركلة جزاء و83) مقابل ثلاثة أهداف للنيجيريين تولولوب أوجو (13 و22) وفايفور أكيم (49)

ورفع الجونة رصيده إلى 16 نقطة، وصعد الى المركز الرابع عشر مقابل تسع نقاط لمودرن سبورت صاحب المركز الأخير.

وتستكمل المرحلة الخميس بلقاءات سموحة مع المصري، وطلائع الجيش مع البنك الأهلي، والزمالك مع زد، على أن يلتقي الجمعة أيضاً غزل المحلة مع إنبي، وسيراميكا كليوباترا مع بتروجت.