مكتبة محمد بن راشد.. أمسية الإنجازات في حفل تكريم الشركاء

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، حفلها السنوي لتكريم شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، والرعاة، والمساهمين، والإعلاميين، تقديراً لمساهماتهم القيمة في تعزيز رؤيتها، ونشر رسالتها، وتحقيق أهدافها في دعم المعرفة وتعزيز الثقافة والابتكار على الصعيدين الوطني والعربي.

وشهد الحفل حضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب كبار المسؤولين، والموظفين، والإعلاميين، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات العامة التي دعمت مسيرة المكتبة وإنجازاتها خلال العام الماضي. أكد معالي محمد أحمد المر، في كلمته الافتتاحية، أن التعاون والشراكات الفعّالة يشكلان الركيزة الأساسية لتحقيق الإنجازات الكبرى، مشيراً إلى أن استراتيجية المكتبة تهدف إلى تعزيز مكانة المعرفة ودعم الإبداع من خلال بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي. وتابع معاليه، «إن النمو المستدام في محتوى المكتبة المعرفي يسهم اليوم وبشكل كبير في تطوير المشهد الثقافي والمعرفي الوطني، ويدعم تعزيز الوصول إلى المعرفة في مختلف المجالات».

وشدد معاليه على أن الشراكة مع الجهات المختلفة تسهم في تحقيق رؤية المكتبة التي ترتكز على إحداث تأثير حقيقي في المجتمعات، من خلال توفير بيئة معرفية تحفز الابتكار وتشجع التفكير المستقبلي. وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لجميع الشركاء الذين أسهموا بدور كبير في دفع مسيرة المكتبة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة. وبدأت الفعالية بعرض فيديو مميز، سلط الضوء على أبرز الإحصائيات والأرقام، والمبادرات والفعاليات والبرامج الثقافية المتنوعة التي نظمتها المكتبة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى جهودها لنشر المعرفة وتحفيز شغف القراءة بين مختلف فئات الجمهور، ودورها الرائد في دعم التنمية الثقافية والفكرية في المجتمع.

شهد الحفل تكريم عدد من الأفراد والهيئات والجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمؤثرين وصنّاع المحتوى الذين كان لهم دور كبير وفعّال في دعم القطاع الثقافي ومكتبة محمد بن راشد.

