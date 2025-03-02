مايكروسوفت: غالبية الخدمات المتأثرة تعود للعمل بعد انقطاع

قالت مايكروسوفت إن "غالبية" خدمات تطبيق "أوت لوك" التي لم يكن باستطاعة المستخدمين الوصول إليها قد بدأت الآن في العودة للعمل.

وتحقق الشركة العملاقة في مشكلة يوم السبت التي تسببت في انقطاع خدمة "عديد من خدمات مايكروسوفت 365" عن المستخدمين، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.





ووفقاً لموقع "داون ديتيكتور" للتحقق من حالة الخدمة، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن مشاكل في خدمات شركة التكنولوجيا حوالي الساعة 40:8 مساء (2040 بتوقيت جرينيتش).

وقالت مايكروسوفت في منشور على "إكس": "تشير بياناتنا إلى أن الغالبية العظمى من الخدمات المتأثرة بدأت في التعافي بعد التغيير الذي أجريناه".





وأضافت: "سنواصل المراقبة حتى يتم حل المشكلة لجميع الخدمات". وقالت إنها قد "حددت سبباً محتملاً للمشكلة" في حوالي الساعة 10 مساء. وكانت مايكروسوفت قد تعرضت في نوفمبر الماضي لانقطاع أثر على بريدها الإلكتروني وتطبيق "تيمز" للتعاون.