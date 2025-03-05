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التعليم والمعرفة

"أمازون" تدخل سباق "وكلاء الذكاء الاصطناعي" بتأسيس فريق جديد

"أمازون" تدخل سباق الذكاء الاصطناعي الوكيل بتأسيس فريق جديد
5 مارس 2025 15:56

أعلنت أمازون عن تشكيل فريق جديد داخل "أمازون ويب سيرفيسز" مخصص لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة قادرة على أتمتة المهام اليومية للمستخدمين، وفقًا لتقارير.
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وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز، صرح الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز، مات جارمان، بأن الذكاء الاصطناعي الوكيل قد يكون "المشروع القادم بمليارات الدولارات" للشركة. وسيتولى قيادة هذا الفريق التنفيذي المخضرم سوامي سيفاسوبارامانيان، الذي قاد سابقًا فرق الذكاء الاصطناعي والبيانات في الشركة.

أمازون تعزز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي
تأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه كبرى شركات التكنولوجيا على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الماضي، كشفت أمازون عن ميزات جديدة لوكيلها الصوتي "أليكسا+"، وهي نسخة محدثة من المساعد الصوتي للمستهلك من الشركة.وأظهرت "أليكسا+" قدرات متقدمة مثل حجز سيارات الأجرة، تصفح الإنترنت، وأداء مهام تلقائيًا نيابة عن المستخدمين.وعرض مسؤولون في "أمازون" قدرات مختلفة للخدمة مثل استخدامها لطلب الطعام والاتصال مع تكنولوجيا المنازل الذكية وبث الفيديو.

منافسة محتدمة في سوق الذكاء الاصطناعي المؤسسي
من المتوقع أن تسعى AWS إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للشركات، ما قد يضعها في منافسة مباشرة مع مايكروسوفت وسيلزفورس، اللتين تعملان على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أتمتة المهام الوظيفية لعملائهما في مختلف القطاعات.

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ما وكيل الذكاء الاصطناعي؟
وكلاء الذكاء الاصطناعي هي نماذج مصممة خصيصاً للمساعدة على إتمام مهام في قطاعات بعينها، وهي بذلك تختلف عن برمجيات الذكاء الاصطناعي العام أو تطبيقات المساعد الشخصي التي تفتقر للقدرة على التعامل بدقة مع الموضوعات دقيقة التخصص، خاصة في المجالات التجارية.

مع هذا التوجه، يبدو أن أمازون تضع رهانًا كبيرًا على مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل، مما قد يشكل ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين والشركات مع التكنولوجيا.

المصدر: وكالات
أمازون
وكيل
الذكاء الاصطناعي
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