«سراج».. شعار الدورة الـ 26 من «الفنون الإسلامية»

الشارقة (الاتحاد)

حددت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية «سراج»، شعاراً للدورة السادسة والعشرين التي تنطلق فعالياتها في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترجمةً لرؤية سموّه في أهمية الفنون كجانب إبداعي ولغة حضارية عالمية. جاء ذلك، خلال اجتماعٍ ترأسه محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، مدير المهرجان، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وقال محمد القصير: «إن الحضور العالمي الذي يحظى به مهرجان الفنون الإسلامية، إنما يأتي بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة للفنون كافة، باعتبارها جسراً يمد لغة الحوار الحضاري بين شعوب العالم، في حين يمضي هذا الحدث الفني في دورة جديدة مؤكداً رؤى سموّه الثقافية والفنية، لتسليط الضوء على فن تاريخي أصيل هو الفن الإسلامي الذي لطالما كان مُلهماً للعديد من الفنانين حول العالم».

ذكر القصير أن شعار الدورة السادسة والعشرين للمهرجان جاء بعد تداولات فنية بين أعضاء اللجنة العليا، مؤكداً أنه من بين العديد من المقترحات، وقع الاختيار على «سراج» لما يحمله من دلالة تتناسب مع طبيعة الحدث الفني.

ولفت مدير إدارة الشؤون الثقافية إلى أن شعار المهرجان يركز على دلالات السِراج ورمزياته الفنية الواسعة، مشيراً إلى أن السِراج يحيل إلى الضياء، ويُنادي الأفكار، ومثلما يستدعي الصور من دون حدود، فإنه يُنجز صناعة الضوء بتمهلٍ، مؤكداً أن السِراج في هذا السياق ليس مادة وحسب، إنما هو جوهر أيضاً، إذ لا يتوقف عند وظيفة الإضاءة فقط، بل يتجاوزها ليصبح مدخلاً إلى أعماق النفس البشرية.