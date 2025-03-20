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التعليم والمعرفة

بينالي أبوظبي للفن العام.. فرصة فريدة للتأمل والاستكشاف

من أعمال فرح القاسمي (من المصدر)
21 مارس 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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يتيح بينالي أبوظبي للفن العام لزواره في شهر رمضان، فرصة استكشاف المجموعة الثانية من الأعمال الفنية المشاركة في دورته الافتتاحية، حيث يحوّل هذا الحدث العديد من مواقع أبوظبي إلى احتفالية بالفن والثقافة والمجتمع على مستوى الإمارة. ويستمر البينالي حتى 30 أبريل المقبل، وكشف حتى الآن عن سلسلة من التركيبات الفنية الجديدة الخاصة بالموقع، كجزء من برنامج أوسع يضم أعمال أكثر من 70 فناناً من الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم أجمع.
وخلال الشهر الفضيل، يقدم البينالي فرصة فريدة للتأمل والاستكشاف الفني للزوار من جميع الخلفيات الثقافية والاهتمامات. ويتيح البينالي فرصة الاستمتاع بروح الموسم من خلال القيام برحلات مميزة قبل أو بعد الإفطار عبر كورنيش أبوظبي، والحدائق العامة، وموقع هيلي الأثري، وواحة العين الهادئة، والمجمع الثقافي النابض بالحياة، وسوق السجاد الصاخب.
كما يمكن للزوار استكشاف التركيبات الفنية التي أبدعها فنانون محليون ودوليون، لتعكس روح المجتمع والبيئة والتراث الثقافي على طول الدروب الموضحة على الموقع الإلكتروني الخاص ببينالي أبوظبي للفن العام، حيث يمكّن الاطلاع على ملخص حول الفنانين وأعمالهم المعروضة في مواقع مختلفة خلال شهر مارس الحالي.
أعمال فنية تستحق الاستكشاف في شهر رمضان هذا العام: مخزن الهجرة (2024)، من إبداع مجموعة أنغا الفنية، والتفاعل المدني (2024)، من إبداع مجموعة أركيتيكتورا إكسبانديدا، ومرح التقاليد (2024) من إبداع عائشة حاضر، وفضاء عميق (2024) من إبداع لوسيا كوخ، وإكليل الحكمة من إبداع رند عبدالجبار، ولنروِ كؤوسنا قبل أن يجف الزمن (2024) من إبداع نينا أوكور، وخرائط ودلائل أخرى (2024) من إبداع صوفيا بالاجاموالا، والعش (2024) من إبداع طارق كيسوانسون، والمحطة من إبداع أتيليه عزيز القطامي.
ويقدم «مختبر دروازة للتقييم الفني» سلسلة من الجلسات الحوارية بين الفنانين المشاركين والخبراء المحليين وأمناء المعارض، تليها مأدبة سحور وعرض أدائي لبيت العود في سوق السجاد.

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