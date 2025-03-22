عصر جديد يبدأ.. "كيرال" أول نموذج للذكاء الاصطناعي يقرأ العقل

أعلنت شركة "سينكرون" المتخصصة في تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب (BCI)، عن تطوير "كيرال"، أول نموذج تأسيسي معرفي للذكاء الاصطناعي يعتمد على بيانات مباشرة من النشاط العصبي للدماغ البشري، في خطوة وصفت بأنها تمثل نقلة نوعية نحو عصر "الذكاء الاصطناعي المعرفي".

وجاء الإعلان خلال مؤتمر NVIDIA GTC 2025، حيث استعرضت الشركة قدرات تقنيتها الجديدة بالتعاون مع NVIDIA Holoscan ونظارة Apple Vision Pro، ما أتاح للمستخدمين التحكم في البيئات الرقمية والمادية عبر التفكير المباشر باستخدام تقنية Stentrode.

وعرضت "سينكرون"مقطع فيديو وثّق تجربة حية لأحد المرضى المصابين بمرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، حيث تمكن من التحكم الكامل في منزله الذكي من دون استخدام اليدين أو الصوت أو حتى اللمس، وذلك عبر الأوامر العقلية فقط.



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وتمكن المستخدم من التحكم بالإضاءة وتشغيل الموسيقى وضبط الحرارة وتشغيل الأجهزة المنزلية عبر تتبع العين والتفكير المباشر.

وأوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس "سينكرون" الدكتور توم أوكسلي أن النموذج الجديد يعتمد على تقنيات التعلم التوليدي المبني على البيانات العصبية، بهدف تطوير وظائف قادرة على تحسين حياة المستخدمين. وأضاف: "نحن قادرون على جمع بيانات واسعة النطاق بفضل تقنية زراعة الجهاز عبر القسطرة، ما يجعل اعتماد هذه التقنية مستقبلاً شائعًا مثل تركيب الدعامات".

وأشارت الشركة إلى أن خارطة الطريق نحو الذكاء الاصطناعي المعرفي تشمل ثلاث مراحل أساسية بالتعاون مع NVIDIA: الأولى تتمثل في تحقيق فك فوري للإشارات العصبية بدقة عالية بفضل Holoscan، والثانية دمج الوعي البيئي عبر منصة Omniverse ونماذج Cosmos، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في تدريب نموذج "كيرال" باستخدام بيانات مجهّلة المصدر تم جمعها من التجارب السريرية.

وأكدت "سينكرون" أن هذه التقنية ستحدث نقلة كبيرة في فهم وتفسير نوايا البشر، مشيرة إلى أن قدرتها على نشر هذه الأجهزة بطريقة طبية روتينية سيساهم في جمع بيانات على مستوى سكاني، ما يسرّع من تطوير نماذج معرفية ذكية تتعلم وتتحسن باستمرار.

من جانبه، قال ديفيد نيوولني، المدير الأول لتطوير الأعمال في NVIDIA: "نحن أمام جيل جديد من الحوسبة حيث لا تكتفي التقنية بالاستجابة للبشر، بل تمنحهم قدرات جديدة غير مسبوقة، خاصة لذوي الإعاقة، ما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على التواصل مع العالم".

وتوقعت "سينكرون" أن يمثل هذا التطور قاعدة لبناء أول نموذج معرفي ضخم للدماغ، على غرار النماذج الحالية التي تدربت على النصوص والصور، معتبرة أن الخطوة القادمة هي تدريب الذكاء الاصطناعي على إشارات الدماغ البشرية.



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يُذكر أن "سينكرون" نفذت منذ 2019 تجربتين سريريتين على البشر، وتستعد لإطلاق تجربة سريرية موسعة تهدف إلى تعزيز استقلالية المرضى ذوي الإعاقات الحركية، في سوق تُقدّر قيمته بنحو 400 مليار دولار.

وأكدت الشركة التزامها بتطوير هذه التقنية وفق مبادئ أخلاقية تضمن الحرية المعرفية وحماية حقوق المستخدمين.





إسلام العبادي(أبوظبي)