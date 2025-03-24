تمديد استقبال المشاركات في «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اللوفر أبوظبي عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال عروض المشروعات للمشاركة في مبادرة «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» حتى 30 أبريل 2025. ويتيح تمديد الموعد النهائي فرصة متجددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية للمشاركة في هذه المبادرة الفريدة.

تهدف مبادرة «تعاوَن وابتكِر مع اللوفر أبوظبي» إلى بناء شراكات مبتكرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وقد صُمم هذا البرنامج للاحتفاء بالتراث الثقافي والمعماري الأيقوني للمتحف، إضافة إلى تعزيز الإبداع والنمو المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتمحور النسخة الأولى من هذه المبادرة، التي تُعنى بالهندسة المعمارية الأيقونية للمتحف، حول دعوة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لاستلهام تصاميم متحف اللوفر أبوظبي الرائعة ونسيجه الثقافي الثري. وتتمثل باكورة هذا التعاون في ابتكار مجموعة حصرية من المنتجات المبتكرة عالية الجودة التي تُجسّد روح المتحف، وتحظى بإعجاب الجمهور المحلي والدولي على السواء.