«حوار الزخرفة والخط» في «العويس الثقافية» 16 الجاري

دبي (الاتحاد)

تنظّم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في السابعة من مساء الأربعاء 16 أبريل معرضاً فنياً بعنوان (جواهر مدونة حوار الزخرفة والخط) للفنانين تاج السر حسن ومروان العريضي، حيث يقدمان حصيلة فنية امتدت لأكثر من 40 عاماً، محملة بعبق التجربة، التي تخطّت حدودها ورسمت ملامحها الخاصة، وبات لكل منهما أسلوب فني يمكن تمييزه بسهولة.

ويُعد هذا المعرض واحداً من المعارض المتميزة التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية، التي تجمع بين الخط العربي والزخارف الشرقية، التي نرحل معها إلى عالم من السحر، يمزج بين التصاميم الهندسية والتقنية المبتكرة لأكثر من 70 لوحة، تتوزعها أروقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، فيها مزج بين ما هو تقليدي وما هو معاصر.

يذكر أن الفنان تاج السر حسن عُرف بإجادته الخطوط العربية التقليدية، كما طوّر أسلوباً جديداً في رسم الخط العربي عُرف بالأسلوب «التاجي»، استخدمه في أعمال التصميم وفي لوحاته الأصيلة، ولوحاته الملونة على القماش، ويتمتع بخبرة فنية وأكاديمية تمتدّ لأكثر من أربعة عقود، ساهم في تطوير وتوثيق فنون الخط العربي عبر أعماله الإبداعية، وأبحاثه المنشورة، ومشاركاته الفاعلة في المعارض الدولية.

بينما استهوى الخط العربي قلب الفنان مروان العريضي المقيم في أميركا لأكثر من 40 سنة، وعمل على تطوير هذا الفن الراقي كممارس متعطش للارتقاء بمستوى الخط العربي، عبر إضافة نوعية على تقنياته ودعمه بأسلوبه الإبداعي الخاص، وثقافته التعليمية العليا في هذا المجال.