الخميس 3 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الرافد» تستعرض إنجازات الشارقة الثقافية

«الرافد» تستعرض إنجازات الشارقة الثقافية
3 ابريل 2025 16:47

الشارقة (الاتحاد) صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد (332) من مجلة الرافد لشهر أبريل 2025، متناولاً أبرز الفعاليات والمشاريع التي تعكس ريادة الإمارة في مجالات الثقافة، والتعليم، والتنمية المستدامة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وسلط العدد الضوء على النشاطات المكثّفة خلال شهر رمضان، مثل المعارض الفنية المتخصّصة في العمارة الإسلامية، والندوات المعرفية. وتحت عنوان «سلطان يطلق المرحلة الثالثة من التفسير البلاغي» تناول العدد إطلاق صاحب السمو حاكم الشارقة، للمرحلة الثالثة من موسوعة التفسير البلاغي التي تُعد الأولى من نوعها في تفصيل بلاغة القرآن، بمشاركة 329 خريجاً، إلى جانب توقيع «موسوعة رواية ورش» المتخصّصة في علم القراءات. وضمن المشاريع التنموية المستمرة في الإمارة، توقّف العدد عند افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمشروع قناة اللية المائية، والتي تضم واجهة مائية بطابع إسلامي، وكاسر أمواج بطول 330 متراً، ومبادرات بيئية مثل استزراع الشعب المرجانية، بهدف تعزيز السياحة ودعم الاقتصاد المحلي. سلّط العدد «332» من مجلة الرافد، كذلك الضوء على جهود إمارة الشارقة في تعزيز التواصل مع الخبراء من معلمين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع التعليم، وذلك من خلال تناوله لمخرجات «قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم» التي ناقشت استراتيجيات تعزيز جودة التعليم، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتوقيع شراكات مع مؤسسات مثل «العربية للطيران» و«بنك الاستثمار» لدعم المنح الدراسية. وشمل العدد تغطية للقاء الكشفي الدولي العاشر الذي استضافته الشارقة بمشاركة 300 كشاف من 80 دولة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية مثل المحطة الهجينة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون مع «سيوا». وأبرز التعاون الثقافي مع المملكة المغربية، وتجهيزات الإمارة لعرض إصداراتها الأدبية والتراثية في الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط. ضم العدد أيضاً تغطية لفعاليات «بيوت الشعر» في مختلف العواصم والمدن العربية، مؤكداً على دور الشارقة في تعزيز الحوار الثقافي بين المشرق والمغرب.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي والشارقة.. مباراة غير مسبوقة على «اللقب الأغلى»
الشارقة يتفوق على الجزيرة بـ«الخبرات المتراكمة»
الشارقة
سلطان القاسمي
مجلة الرافد
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:34
النصر وشباب الأهلي.. «ديربي مثير» في «بلاي أوف» الطائرة
الرياضة
النصر وشباب الأهلي.. «ديربي مثير» في «بلاي أوف» الطائرة
اليوم 17:30
"الأرصاد" يكشف عن ‏‎أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن ‏‎أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
اليوم 17:01
سكيك يقود طموح «جولف الإمارات» في «التحدي العالمي»
الرياضة
سكيك يقود طموح «جولف الإمارات» في «التحدي العالمي»
اليوم 17:00
جانب من عجمان
علوم الدار
347 ألف مستخدم لوسائل النقل العام في عجمان خلال عطلة العيد
اليوم 16:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©